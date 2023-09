Solomaso Smart Vision: Fanamafisana ny Sembana amin'ny Teknolojia

By

Seetharam (Ramu) Muthangi, mpamorona ny Smart Vision Glasses, dia eo amin'ny iraka hanatsara ny fiainan'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana ao India. Ao amin'ny firenena manana olona jamba 18 tapitrisa, ny fitaovana manavao an'i Muthangi dia manolotra fanampiana amin'ny famakiana, famantarana zavatra, famantarana ny tarehy, ary fitetezana, izay ampiasain'ny teknolojia Artificial Intelligence (AI) sy Machine Learning (ML).

Ny aingam-panahy ho an'ny Smart Vision Glasses dia avy amin'ny traikefa manokana. I Muthangi dia nanatri-maso ny fanamby natrehan'ny rainy, izay naratra mafy, sy ny anabaviny, izay tsy nahita maso noho ny aretina retinopathy diabeta tara. Tapa-kevitra ny hanampy ny hafa amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany izy, ka namolavola fitaovana iray izay mety hahatonga ny asa atao isan'andro ho tsy dia mandreraka loatra ary hanome hery ireo sembana hita maso mba hahaleo tena bebe kokoa.

Ny prototype Smart Vision Glasses dia novolavolaina tamin'ny taona 2018 ary natomboka tamin'ny taon-dasa. Ity fitaovana mora entina maivana ity dia miraikitra amin'ny solomaso roa ary manolotra fiasa lehibe dimy. Amin'ny fampiasana ny bokotra Braille eo amin'ny sary, ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny endri-javatra toy ny famantarana zavatra, famakiana, famantarana ny tarehy, ary fanampiana amin'ny fitetezana. Ny fitaovana dia mifandray amin'ny finday amin'ny alalan'ny Bluetooth, ary ny fampiharana finday miaraka dia manome fanohanana fanampiny.

Mampiasa teknolojia LIDAR ilay fitaovana, izay mamantatra zavatra sy halavirana amin'ny alàlan'ny hazavana laser pulsed. Afaka mamaky pejy vita pirinty amin'ny alalan'ny Optical Character Recognition (OCR) izy ary manova azy ireo ho kabary. Afaka mamantatra tarehy ihany koa izy ary mitahiry anarana hatramin'ny 150 mba hojerena amin'ny ho avy. Ny solomaso dia miasa toy ny mpanampy mandeha, mampitandrina ny mpampiasa amin'ny sakana amin'ny lalany.

Ny orinasan'i Muthangi, SHG Technologies, dia manamboatra solomaso Smart Vision any Bengaluru, India. Hatreto, vera 2,500 no efa namidy, ary tsy mitsahatra ny manatsara ny teknolojia ny orinasa. Izy ireo amin'izao fotoana izao dia mamolavola dikan-teny vaovao amin'ny fitaovana izay mampiasa solomaso fampitaovana taolana mba hanafoanana ny filana tarika Bluetooth.

Ny solomaso Smart Vision dia noraisin'ny sekoly jamba, Rotary Clubs, ary fikambanana toy ny Vision Aid sy Help the Blind Foundation, izay manome fanampiana sy fanohanana ireo olona sahirana. Nisy fitsapana klinika natao tao amin'ny Hopitaly Aravind Eye ao Madurai, ary ny ekipan'i Muthangi dia miara-miasa mavitrika amin'ny hopitaly maso hafa any India.

Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknolojia AI sy ML, ny Smart Vision Glasses dia manova ny fiainan'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana ao India. Miaraka amin'ny fampitomboana ny fidirana amin'ny teknolojia, ny sembana dia afaka manohy mianatra, miasa ary mivezivezy amin'izao tontolo izao amin'ny fahaleovan-tena bebe kokoa.

Sources:

– “Smart Vision Solomaso: Fanamafisana ny Fahasembanana amin'ny Teknolojia” – YourStory (loharano)