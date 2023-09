The Sandman: Ny vanim-potoana voalohany feno tonga amin'ny endrika nomerika sy ara-batana

By

Ny vanim-potoana faharoa andrasan'ny maro amin'ny “The Sandman,” noforonin'i Neil Gaiman, Allan Heinberg, ary David S. Goyer, dia niharan'ny korontana noho ny fifampiraharahana mitohy. Eo am-piandrasana ny fandrosoana amin'ity lafiny ity, tsy ho ela ireo mpankafy ny andian-tantara dia afaka manana dika mitovy amin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny endrika nomerika na ara-batana.

Amin'ny 18 septambra, "The Sandman: The Complete First Season" dia ho hita amin'ny fandefasana nomerika amin'ny sehatra toy ny Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, ary Vudu. Ho an'ireo izay tia kopia ara-batana dia havoaka amin'ny 4 Novambra ny 28K Ultra HD, Blu-ray ary DVD.

Ny andiany dia ahitana fizarana 11 rehetra amin'ny vanim-potoana voalohany, miaraka amin'ireo endri-javatra manokana ao anatin'izany ny tsipy kanetibe ao ambadiky ny sehatra sy ny fikarohana ny "The World of The Endless".

Raha tsy niresaka mivantana i Peter Friedlander, lehiben'ny fahitalavitra UCAN scripted amin'ny Netflix, raha hitondra ny lohateny hoe “Season 2” ny vanim-potoana faharoa, dia nanamarika ny mety hisian'ny fanatonana ilay fandaharana amin'ny “volony” izy. Hoy i Friedlander: “Misy fanapahan-kevitra mbola tsy noraisina, fa mihevitra ny fomba fanaovana batching izahay. Eo ambony latabatra ny zava-drehetra raha ny momba ny 'Sandman'. Fampisehoana manavao izany.” Midika izany fa mety tsy mahazatra ny firafitry ny fampisehoana, mety ahitana fizarana bonus na fanakambanana tantara an-tantara.

Ho fanampin'ny fientanam-po, ireto ny vidin'ny varotra atolotra ho an'ny dikan-teny samihafa amin'ny "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98), ary DVD ( $24.98).

Ireo mpankafy ny "The Sandman" dia afaka manantena ny hanana ny vanim-potoana voalohany ary manantena fatratra ny fanavaozana ny ho avin'ny andiany.

Sources:

- Resadresaka nifanaovana tamin'i Peter Friedlander tamin'ny Variety

– Vidin'ny antsinjarany nomen'ny Warner Bros. Discovery Home Entertainment