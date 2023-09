EA dia manambara ny Tetikasa Rene: Ny lalao Next-Gen Sims dia azo alaina maimaim-poana

By

EA dia nanambara antsipiriany vaovao momba ny lalao Sims ho avy ho avy, antsoina hoe Project Rene. Tao amin'ny lahatsoratra bilaogy nandritra ny fampisehoana Behind The Sims, nanambara ny orinasa fa ho azo alaina maimaim-poana ny lalao. Ity hetsika ity dia manaraka ny fahombiazan'ny The Sims 4 mandeha maimaim-poana amin'ny herintaona.

Ny safidy fampidinana maimaim-poana ho an'ny Project Rene dia midika fa ny mpilalao dia afaka miditra, milalao ary mijery ny lalao tsy mila famandrihana, fividianana lalao fototra, na mekanika angovo. Ny EA dia mikasa ny hanamora ny fanasan'ny mpilalao na hanatevin-daharana ny namana ary hiaina endri-javatra vaovao, tantara ary fanamby.

Na izany aza, nanazava ny EA fa ny lalao dia mbola hanana votoaty sy fonosana azo vidiana, mitovy amin'ny The Sims 4. Saingy ny rafitry ny vidiny sy ny fomba hivarotana ireo entana ireo dia mety tsy hitovy amin'ny lalao ankehitriny. EA dia nanome ohatra amin'ny fampidirana ny toetr'andro fototra ho endri-javatra maimaim-poana ho an'ny rehetra, raha toa kosa ny fonosana ho avy dia mety hifantoka amin'ny lohahevitra manokana toy ny fanatanjahantena ririnina na fifaninanana.

Ny famotsorana ny Project Rene dia tsy midika ho fiafaran'ny fanohanana ny The Sims 4. EA dia mikasa ny hanohy hanome fanavaozana sy votoaty vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonina The Sims 4 amin'ny hoavy.

Na dia tsy nambara aza ny daty fandefasana manokana, ny EA dia niasa tamin'ny dingana fampandrosoana mangarahara kokoa ho an'ny Project Rene. Ny orinasa dia nanambara teo aloha fa ny lalao dia hanolotra traikefa solo sy Multiplayer, miaraka amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny singa Multiplayer napetraka hambara amin'ny faran'ny taona.

Loharano: [The Verge](loharano)