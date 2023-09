Fifandraisana: Mamaha ny mety ho varotra nomerika

By

Ao anatin'ny tambajotra ara-barotra maneran-tany miitatra tsy mitsaha-mitombo, miha-miharihary ny filana fifandraisana sy fiaraha-miasa. Ny fandrosoana ara-teknolojia dia namorona tontolon'ny fahafaha-manao, saingy ny fifandraisan'ireo fanavaozana ireo no mitazona ny fanalahidin'ny fanavaozana ny varotra maoderina.

The Electronic Trade Documents Act of 2023, napetraka ho lalàna any UK amin'ny 20 septambra, dia dingana lehibe amin'ny dia mankany amin'ny tontolo iainana ara-barotra mifandray. Ity lalàna ity dia vokatry ny fiaraha-miasa sy ny fahaiza-manao avy amin'ireo mpitarika indostrialy, toa an'i CargoX, izay niara-niasa akaiky tamin'ny Vaomieran'ny Lalàna Anglisy mba hamoronana rafitra izay mampifanaraka ny teknolojia nomerika amin'ny lalàna momba ny varotra.

Ny foto-kevitry ny tsy fiandaniana ara-teknolojia no ivon'ity fifanakalozan-kevitra manovaova ity. Satria mitohy mipoitra ny fandrosoana nomerika, dia zava-dehibe ny hisian'ny toromarika momba ny lalàna sy ny fampandehanana ny fifandanjana sy iraisan'ny rehetra. Ity fomba fiasa ity dia mampirisika ny fanavaozana sy ny fifaninanana, ahafahan'ny teknolojia isan-karazany hiroborobo miaraka.

Ny hetsika vao haingana dia nanasongadina ny fivoaran'ny vahaolana azo ampiasaina. Ohatra, ny fifanakalozana FIATA eB/L eo amin'ny sehatra samihafa amin'ny alàlan'ny teknolojia blockchain dia nampiseho ny fahafaha-manao midadasika izay mitranga rehefa raisina ny fifampiraharahana. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny Digital Container Shipping Association (DCSA), ExxonMobil, ary ny consortium an'ny mpitatitra ranomasimbe lehibe dia nandroso ihany koa ny manara-penitra ny eB/Ls.

Ny fiaraha-miasa amin'ny andry ara-bola sy fifandraisana manerantany, toy ny SWIFT, dia manatsara kokoa ny fikatsahana sehatra ara-barotra mitambatra. Ireo fiaraha-miasa ireo dia mikendry ny hametraka fahombiazana, fiarovana ary fankatoavana maneran-tany amin'ny famindrana ny antontan-taratasy momba ny varotra, na inona na inona fiaviany na toetrany.

Mitodika any aoriana, manomboka miforona ny vina momba ny tontolon'ny varotra tena mifandray. Tontolo mihoatra ny sisintany ara-jeografika izy io ary mamakivaky ny fahasarotan'ny sehatra ara-teknolojia isan-karazany amin'ny fomba mora. Ny interoperability dia lasa fototry ny varotra maoderina, mamela ny indostria, ny teknolojia ary ny tsena hifandray tsy misy olana.

Amin'ny alàlan'ny ezaka iombonana, ny fiaraha-miasa stratejika ary ny fanoloran-tena amin'ny tsy fiandaniana ara-teknolojia, dia amboarina ny drafitra ho an'ny hoavy nomerika holistic amin'ny varotra manerantany. Ity ho avy ity dia mampanantena tontolo iray ahitana nosy nomerika mitambatra ho kaontinanta misy fahafahana sy fahombiazana.

Loharano: Ity lahatsoratra ity dia lahatsoratr'i Peter Kern, VP of Commercial ao amin'ny CargoX.