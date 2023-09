Manomboka amin'ny Apple Event sy Dreamforce Conference ny Tech Year

Ny herinandro faharoa amin'ny volana septambra dia manamarika ny fiandohan'ny taom-baovao teknolojia vaovao, miaraka amin'ireo hetsika lehibe toy ny hetsika iPhone an'ny Apple sy ny fihaonambe Dreamforce Salesforce mametraka ny feo ho an'ny indostria. Ireo hetsika ireo ihany koa dia manamarika ny fanombohan'ny vanim-potoanan'ny fihaonambe teknolojia, miaraka amin'ny fampisehoana nilahatra ho an'ny Meta Platforms, Microsoft, ary Oracle.

Ny hetsika iray tena andrandraina dia ny fanolorana ampahibemaso voalohany an'ny Arm Holdings, antenaina fa hanome lanja ny mpamorona chip amin'ny $ 50 miliara ka hatramin'ny $ 54.5 miliara. Ity IPO ity, miaraka amin'ny fanolorana ampahibemaso nomanina ho an'ny fanombohana fanaterana Instacart, dia mety hamelona indray ny tsenan'ny IPO teknolojia matory. Avo ny tsatòka amin'ity taona ity, satria niteraka ahiahy ny ady ara-dalàna, ny toe-karena macro, ny ady ara-barotra amin'i Shina ary ny fanamby ara-dalàna.

Ny hetsika amin'ny herinandro dia manasongadina ny fahafahana sy ny olana amin'ny indostrian'ny teknolojia. Ny IPO Arm's dia mampiseho ny tanjaky ny teknolojia sy AI, raha toa kosa ny raharaha Google-DoJ dia miteraka ahiahy momba ny hery entin'ny orinasa vitsivitsy. Manamafy ny Departemantan'ny Fitsarana fa nampiasa tsy ara-dalàna ny fifanarahana tamin'ireo mpanamboatra finday sy mpitety aterineto i Google mba hanambany ny tsenan'ny milina fikarohana.

Mandritra izany fotoana izany, ny tontolon'ny Antenimieran-doholona dia mivory mba hiresaka momba ny fampiasana AI tompon'andraikitra, ary ny lalàna bipartisan dia amboarina mba hifehezana ny AI. Na ireo goavam-be teknolojia toa an'i Apple sy Salesforce aza dia tsy afa-bela amin'ny fanamby, miaraka amin'i Apple miatrika olana momba ny fidiram-bola sy ny varotra ary ny Salesforce dia mihevitra ny hamindra ny Dreamforce noho ny ahiahy momba ny fampiasana zava-mahadomelina sy ny tsy fananana trano any San Francisco.

Ny olana lehibe mananontanona ny tontolon'ny teknolojia dia AI. Ny toetry ny fifanakalozan-kevitra mihidy sy ny mety hisian'ny fisamborana ara-dalàna ataon'ireo mpilalao manan-danja eo amin'ny indostria dia mametraka fanontaniana momba ny fahamarinan'ny fitsipika. Manampy trotraka ny olana anefa ny fandraisan’anjaran’ny Departemantan’ny Fitsarana.

Amin'ny ankapobeny, ity herinandron'ny teknolojia feno hipoka ity dia mametraka ny sehatra ho an'ny indostrian'ny teknolojia amin'ny taona ho avy, miaraka amin'ny fifangaroana fahafahana, fanamby ary olana momba ny lalàna.

