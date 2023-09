Ny Evie Networks dia manitatra ny fiaraha-miasa amin'i Dan Murphy's mba hametrahana toby fiantsonan'ny EV bebe kokoa

Evie Networks, orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny charger EV ho an'ny daholobe, dia nanambara fiaraha-miasa maharitra amin'ny Dan Murphy's hametraka toby fiantsonana fanampiny any amin'ny toeram-pivarotany. Efa nisy toby fiantsonana dimy napetraka tao amin'ny fivarotan'i Dan Murphy manerana an'i Aostralia, ary ny fiantsonana fahenina nokasaina ho an'ny Broadmeadows, Victoria.

Ity fiaraha-miasa ity dia dingana tsara amin'ny fanatsarana ny fidirana amin'ny fotodrafitrasa famandrihana fiara elektrika. Amin'ny fanitarana ny tambajotran'ny toby fiantsonan'ny fiara ao amin'ny magazay Dan Murphy, maro kokoa ny tompon'ny EV no hanana fahafahana miditra mora amin'ny tobim-piantsonana rehefa miantsena na manao asa. Mifanaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana safidy fitaterana maharitra ihany koa izany.

Twitter dia voalaza fa nanimba ny The New York Times, mpanao dokambarotra lehibe

Tao anatin'ny hetsika iray nahagaga, ny Twitter, fantatra ankehitriny amin'ny anarana X, dia voalaza fa nanakana ny The New York Times, manakana ny mpampiasa tsy hahita bitsika mifandray amin'ny votoatin'ny gazety. Tena mahatsikaiky tokoa ity hetsika ity satria ny The New York Times dia iray amin'ireo mpanao dokambarotra lehibe an'i X ary efa nanao fanentanana fampiroboroboana ho an'ny tranokalany ara-panatanjahantena, The Athletic.

Nihena be ny fandraisana anjara tamin'ny sioka mifandray amin'ny tranokalan'ny The New York Times tamin'ny faran'ny volana Jolay ary nitohy nihena nandritra ny volana Aogositra. Voamarika izany fihenana izany tamin'ny fampitahana ny fandraisana anjara tamin'ny sioka avy amin'ny tolotra vaovao lehibe hafa toa ny BBC, CNN, Politico, ny Wall Street Journal, ary ny Washington Post. Nandritra io vanim-potoana io ihany, nisondrotra na nijanona tsy niova ny fifampiraharahana tamin'ireo lahatsoratra avy amin'ireo tranonkalam-baovao mifaninana ireo.

Meta (Facebook teo aloha) dia voalaza fa mamolavola modely AI Advanced mba hifaninana amin'ny OpenAI

Meta dia voalaza fa manangana maodely AI mandroso izay mikendry ny hampifanaraka ny fahombiazan'ny maodely fiteny malaza OpenAI, GPT-4. Ity fitaovana AI ity dia hamokatra lahatsoratra sy fanadihadiana mikendry ny orinasa. Ny tanjona ao ambadik'ity ezaka ity dia ny hifaninana amin'ny fidiran'ny modely AI vaovao miditra an-tsena. Mba hanatanterahana izany, Meta dia voalaza fa mikasa ny hahazo chips Nvidia mandroso.

Ny maodely AI novolavolain'i Meta dia antenaina hanampy ny orinasa amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany ny famokarana lahatsoratra be pitsiny, ny fanaovana famakafakana sarotra, ary ny famokarana vokatra fanampiny. Amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo tolotra ireo dia mikasa ny hametraka sehatra mifaninana amin'ny tsenan'ny AI i Meta.

Ny Internet Archive dia miantso ny fatiantoka amin'ny fitakiana ebook

Ny Internet Archive dia nanambara ny fikasany hampakatra ny fatiantoka vao haingana momba ny zon'ny mpamorona momba ny tranomboky ebook. Taorian'ny fifanarahana iray, ny Archive dia efa nametra ny fidirana amin'ny bokiny sasany. Ny didim-pitsarana tany am-boalohany dia nanapa-kevitra fa tsy tafiditra ao anatin'ny lalànan'ny fampiasana ara-drariny amerikana ny fitsidihan'ny Archive boky. Noho izany, ny vohikala dia tsy maintsy nametra ny fidiran'ny besinimaro amin'ireo boky azo amidy voaaro amin'ny zon'ny mpamorona.

Ny fanapahan-kevitry ny Internet Archive hanao antso avo dia manasongadina ny fahavononan'izy ireo hitahiry ny fahazoana fahalalana sy literatiora, ary mamaly ihany koa ireo olana ateraky ny zon'ny mpamorona. Ity tranga ity dia manasongadina ireo fanamby mitohy sy adihevitra manodidina ny tranomboky nomerika sy ny fampiasana ara-drariny amin'ny vanim-potoana nomerika.

Exoplanet mety ho azo onenana, K2-18b, fantatr'i James Webb Space Telescope

Ny Teleskaopy habakabaka James Webb dia nahita ny K2-18b, exoplanet izay mitazona ny mety hisian'ny honenana sy ny fitadiavana fiainana any an-danitra. Hita tamin'ny 2015, ny K2-18b dia inoana fa manana ranomasimbe misy rano eny amboniny ary mety misy metana, gazy karbonika ary sulfide dimethyl. Lehibe lavitra noho ny Tany ity exoplanet ity, mirefy 8.6 heny amin'ny habeny, ary manome fahafahana manokana ho an'ny fikarohana siantifika ao anatin'ny vahindanitra misy antsika.

Rehefa manohy mahita exoplanets manana toetra mitovy amin'ny planetantsika isika, dia miha-mahazo vahana ny fitadiavana fiainana any an-dafin'ny Tany. K2-18b dia manolotra fijery mahavariana momba ny mety hisian'ny tontolo azo onenana ankoatra ny rafi-masoandro misy antsika.

