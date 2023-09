Razorpay dia mahazo faktiora nomerika Startup BillMe

By

Razorpay, sehatra fintech malaza, dia nahazo BillMe, faktiora nomerika sy fanombohana fifampiraharahana amin'ny mpanjifa. Ity fiaraha-miasa ity dia mikendry ny ahafahan'ny orinasa mifandray tsara amin'ny mpanjifany farany. Ny tale mpitantana sy mpiara-manorina Razorpay, Shashank Kumar, dia naneho ny fientanentanana momba ny fahazoana, ary nilaza fa hanampy ireo marika antsinjarany ivelan'ny aterineto hitombo haingana kokoa ary hahazo fidirana amin'ny vahaolana fandoavam-bola omnichannel. Ity no fahazoana fahavalon'i Razorpay ary voalohany hatramin'ny nahazoany an'i Ezetap, orinasa mandoa vola nomerika farany, tamin'ny Aogositra 2022.

Ny House of Brands Startup Neso Brands dia mahazo tsatòka ao amin'ny Le Petit Lunetier

Neso Brands, fanombohana tohanan'ny Lenskart, dia nahazo tsatòka tao amin'ny Le Petit Lunetier, marika maso omnichannel miorina ao Paris. Ny fampiasam-bola mitentina 4 tapitrisa dolara dia hampiasaina hanitarana ny fisian'ny varotra an'i Le Petit Lunetier any Eoropa sy hampahafantarana ny marika amin'ny tsenan'i Lenskart any Azia sy Afovoany Atsinanana. Bjorn Bergstrom sy Peyush Bansal, mpiara-manorina ny Neso Brands sy ny Tale Jeneralin'ny Lenskart Group, dia hiaraka amin'ny biraon'ny Le Petit Lunetier.

1Bridge dia mahazo harena ara-teknika an'ny eSamudaay

Ny sehatra teknolojia sosialy 1Bridge dia nahazo ny fananan'ny teknolojian'ny eSamudaay, fanombohana izay mamorona tambajotra e-varotra eo an-toerana any amin'ny tanàna kely. Ny tanjon'ity fahazoana ity dia ny hampiditra ireo mpandraharaha madinika any ambanivohitra eo amin'ny sehatra iray miaraka amin'ny Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, mpiara-manorina sy CTO an'ny eSamudaay, dia nifindra tany amin'ny 1Bridge ho CTO vaovao. Fanampin'izany, nahazo famatsiam-bola mitovy amin'ny Rs 1 crore ny 4Bridge tamin'ny fihodinana tetezana avy amin'ny C4D Partners sy ny mpampiasa vola hafa.

Vertex Ventures dia manangona $ 541 tapitrisa amin'ny Fund V

Vertex Ventures Azia Atsimoatsinanana sy India, orinasa renivola tohanan'i Temasek, dia nanangona 541 tapitrisa dolara tamin'ny tahirim-bolany fahadimy. Ny tahirim-bola dia mihoatra ny 450 tapitrisa dolara ary 80% lehibe kokoa noho ny famatsiam-bola teo aloha natsangana tamin'ny taona 2019. Vertex Ventures dia nahomby tamin'ny fivoahana tamin'ny orinasa toa ny Grab, FirstCry, ary XpressBees. Ny tahirim-bola vaovao dia ahitana valopy miaraka amin'ny fampiasam-bola manokana mitentina 50 tapitrisa dolara ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny tahirim-bolan'ny ray aman-dreny amin'ny fanombohana tarihin'ny vehivavy.

Nanangona 30 tapitrisa dolara i Kale mba hampitomboana ny rafi-piarahamonina Cargo

Kale, sehatra lozisialy SaaS manerantany, dia nanangona $ 30 tapitrisa tamin'ny andiany famatsiam-bola Series B. Ny famatsiam-bola dia hampiasaina amin'ny fampitomboana sy fametrahana ny Cargo Community Systems vaovao an'i Kale any Amerika Avaratra sy Eoropa. Ny sehatra dia mikendry ny hanamora ny varotra miampita sisintany tsy misy taratasy sy tsy misy taratasy. Talohan'izay dia nanangana fampiasam-bola 5 tapitrisa dolara A avy amin'ny Inflexor Venture i Kale tamin'ny taona 2021.

Ny Brine Fi dia manangona $ 16.5 tapitrisa amin'ny famatsiam-bola Series A

Ny fifanakalozana crypto decentralisa Brine Fi dia nanangona $ 16.5 tapitrisa tamin'ny fihodinana famatsiam-bola Series A. Ny famatsiam-bola dia notarihin'ny Pantera Capital ary ahitana ny fandraisana anjara avy amin'ny Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, ary ireo mpampiasa vola hafa. Ny sehatra famandrihana an'i Brine Fi dia manodina vola isam-bolana mitentina 300 tapitrisa dolara ary tafiditra ao anatin'ny DEX 10 ambony eran-tany.

Nahazo famatsiam-bola 3 tapitrisa dolara ny Pee Safe

Ny marika momba ny fahadiovana sy fahasalamana Pee Safe dia nanangona 3 tapitrisa dolara tamin'ny fihodinana famatsiam-bola notarihan'ny Natco Pharma sy ny Rainmatter Health. Nandray anjara tamin'ny fihodinana ihany koa ny Alkemi Growth Capital. Ny vola dia hampiasaina hanafaingana ny ezaka fanitarana ny orinasa ary hametraka ny tenany ho marika lehibe eo amin'ny sehatry ny fahasalamana akaiky.

Nahazo famatsiam-bola 1.9 tapitrisa dolara i Wogom

Wogom, sehatra mifototra amin'ny rahona ho an'ny fitsinjarana sy ny tontolo iainana mpivarotra, dia nanangona famatsiam-bola $ 1.9 tapitrisa avy amin'ny biraon'ny fianakaviana tsy fantatra anarana sy mpampiasa vola anjely. Ny famatsiam-bola dia hampiasaina amin'ny fanitarana ny tsena, ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia ary ny fampandrosoana ny vokatra.

Swiggy dia nanangana Akademia fianarana nomerika ho an'ny mpiara-miasa amin'ny trano fisakafoanana

Ny sehatra fanaterana sakafo an-tserasera Swiggy dia nanangana akademia fianarana nomerika antsoina hoe Station Learning. Tafiditra ao anatin'ny rindranasa mpiara-miombon'antoka Swiggy, ny Learning Station dia manolotra fampianarana isan-karazany natao hanohanana ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny trano fisakafoanana amin'ny diany mitombo. Ny votoaty dia mifantoka amin'ny fampiasana fitaovana teknolojia, fampiasana angon-drakitra ho an'ny fitomboan'ny orinasa, ary ny fifehezana ny lafiny samihafa amin'ny fiasan'ny trano fisakafoanana.

Qure.ai Nahazo Fanafoanan'ny FDA ho an'ny Vahaolana X-ray Chest AI

Qure.ai, orinasa AI momba ny fahasalamana, dia nahazo fahazoan-dàlana FDA ho an'ny vahaolana X-ray tratrany AI, qXR. Ny vahaolana izao dia afaka manandrana ny pneumothorax sy ny effusion pleural, izay zava-bita lehibe ao amin'ny efitrano vonjy maika sy ny sampana fikarakarana fatratra. Ny fahazoan-dàlana FDA dia manampy amin'ny portfolio-n'ny Qure.ai efa misy ny vokatra voadio FDA.

