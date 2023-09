Fahatakarana ny Fizika ao ambadiky ny Clip Viral Starfield Potato

By

Tamin'ny herinandro lasa, niparitaka be ny horonan-tsarimihetsika iray ahitana mpilalao Starfield iray nametaka ovy 20,000 tao amin'ny kabin'ny sambony. Na dia nisarika ny saina aza ny fahasahisahian'ny asa toy izany, ny tena mahavariana dia ny hoe "manana fizika" ireo ovy rehetra ireo. Inona anefa no dikan’ny hoe “manana fizika”? Nahoana ny olona no talanjona amin'ny ovy mitongilana amin'ny lalao fitrandrahana habakabaka?

Mba hahatakarana an'io trangan-javatra io, dia nitodika tany amin'ny mpamorona lalao maromaro izahay mba hahazoana fanazavana. Nikita Luzhanskyi, mpamorona Unreal Engine, dia nanazava ny fomba kajy ny fifandonan'ny zavatra amin'ny lalao. Amin'ny ankapobeny, rehefa mifandona amin'ny tena fiainana ny zavatra roa dia miditra ny fizika. Na izany aza, amin'ny habaka virtoaly, ny solosaina dia mila fotoana handinihana ny fizika ho an'ny zavatra rehetra voakasik'izany. Arakaraka ny zavatra maro ao anatin'ny fifangaroana no ilaina ny kajy bebe kokoa, ka mahatonga ny zavatra ho sarotra kokoa.

Nasongadin'i Luzhanskyi ihany koa fa ny lalao dia miasa amin'ny tahan'ny sary iray, toy ny sary 60 isan-tsegondra (fps). Ao anatin'ny segondra tsirairay, ny motera lalao dia manodina angon-drakitra fampidirana, mampihatra izany amin'ny tontolon'ny lalao, manao kajy ny fifandraisan'ny zavatra, ary manome ny sary eo amin'ny efijery. Arakaraky ny habetsahan'ny zavatra, ny fanaraha-maso bebe kokoa ilain'ny motera ho an'ny fifandraisana tena misy. Na izany aza, ny mihoatra ny fetra ambony amin'ny tahan'ny frame dia mety hahatonga ny lalao hihena, izay tsy tian'ny mpilalao.

Ny fanaovana kajy ny hetsiky ny zavatra amin'ny lalao iray dia ny fampiasana algorithm maromaro hanombanana ny fihetsehana kely eo anelanelan'ny kitika na ny elanelan'ny fotoana. Ny lafin-javatra toy ny hafainganam-pandeha, ny hafainganam-pandeha, ary ny fifandonana dia raisina an-tsaina. Mila kaody mahomby sy haingana ny fanatontosana fifandonana tena misy amin'ny zavatra an-jatony na an'arivony.

Ny maha-zava-dehibe ny horonan-tsarimihetsika Starfield ovy dia ny hoe na dia misy ovy 20,000 aza mifandona, ny gorodona ary ny varavarana mihetsika, dia mitondra tena toy ny ovy izy ireo. Liam Tart, mpanakanto mpitarika ao amin'ny Unknown Worlds, dia manazava fa na dia mety hipoitra aza ny ovy, dia manao simulation ny fizika amin'ny fotoana rehetra. Matetika, rehefa mifanakaiky ny zavatra, ny fifandonana dia miteraka mikisaka sy mihozongozona, fa ny ovy ao amin'ny clip dia mihetsika moramora rehefa misokatra ny varavarana. Mahavariana ny mitantana ny fanaovana simulation ovy 20,000+ tsy misy fihenan-danja lehibe amin'ny tahan'ny frame.

Megan Fox, mpanorina ny Glass Bottom Games, dia manasongadina bebe kokoa ny mety ho fanamby mety hitranga amin'ity simulation ity. Hazavainy ny fahasamihafana misy eo amin'ny fizika CPU, izay mandeha amin'ny ordinatera, sy ny fizika GPU, izay mandeha amin'ny karatra grafika. Raha ny fizika GPU dia mety kokoa ho an'ny simulation tsy miankina, ny fizika CPU dia tsara kokoa ho an'ny simulation interactive misy ny fifandraisan'ny mpilalao. Ny zava-misy fa vita ny simulation ovy tamin'ny fampiasana fizika CPU dia manampy amin'ny toetra mahazendana ny clip.

Ho fehin-kevitra, ny horonan-tsarimihetsika Starfield virtoaly dia mampiseho ny saro-pady amin'ny simulation fizika amin'ny lalao. Ny hamaroan'ny ovy voarohirohy dia niteraka fanamby teo amin'ny resaka herin'ny kajy sy fanatsarana ny kaody. Ny fihetsiky ny ovy toy ny ovy tena izy na dia eo aza ny tontolo virtoaly misy azy no tena mampitolagaga ity clip ity.

