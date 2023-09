Ny salan'ny fotoana fahavitan'ny Starfield Main Quest

By

Araka ny filazan'ny How Long To Beat, ilay mpilalao salantsalany an'ny Starfield, ilay lalao milalao an-tsehatra farany indrindra avy any Bethesda, dia mila adiny 18 eo ho eo vao vita ny fikatsahana lehibe. Ity fanombanana ity dia mifototra amin'ny haben'ny santionany kely misy mpilalao 72. Na izany aza, marihina fa mety tsy mahasolo tena tanteraka ireo isa ireo, satria ny mpilalao ao amin'ity dobo ity dia azo inoana fa ho mafana fo sy feno fanoloran-tena, raha ny Starfield dia mbola famoahana mafana.

Ho fanampin'izany, raha toa ka mamita ny fikatsahana lehibe sy ny fikatsahana lafiny lehibe ny mpilalao, dia mila 49 ora eo ho eo izy ireo. Ity tombantombana ity dia mihevitra fa ny mpilalao dia mirotsaka tanteraka amin'ny fijerena ny lafiny rehetra amin'ny lalao.

Zava-dehibe ny fiheverana fa mety hiova ireo isa ireo satria betsaka kokoa ny mpilalao mizara toro-hevitra ary mahita fikatsahana na tsiambaratelo miafina ao anatin'ny lalao. Rehefa mivondrona ny vondrom-piarahamonina hamoaka votoaty vaovao, dia mety hitombo ny salan'isan'ny fotoana famitana ary mety hihena ny fotoana hanaovana lalao “completionist”.

Ny lehiben'ny famoaham-boky Bethesda, Pete Hines, dia nizara fa ho azy manokana dia naharitra 130 ora teo ho eo ny Starfield vao nandray anjara feno taminy. Izany dia manasongadina ny halaliny sy ny haren'ny votoaty amin'ny lalao ankoatra ny fikatsahana fototra.

Na dia toa mahazatra amin'ny mpankafy ny lalao Bethesda teo aloha toa ny Fallout 4 na The Elder Scrolls aza i Starfield, dia afaka manome traikefa mampiadana sy mahafinaritra izany fahalalana izany. Sahala amin'ny vilia baolina mafana misy oatmeal, ny fitsangatsanganana an-tany malalaka an'i Bethesda dia manome fahatsapana fampiononana sy mahazatra izay matetika manintona ny mpilalao.

Ho fehiny, tombanana ho eo amin'ny 18 ora eo ho eo ny salan'isan'ny fotoana hahavitan'ny fikatsahana lehibe an'i Starfield. Na izany aza, ny mpilalao dia afaka manantena traikefa amin'ny lalao lava kokoa raha mikendry ny hamita ny fikatsahana lehibe sy ny fikatsahana lafiny lehibe. Rehefa mihamaro ny mpilalao mikaroka ny lalao sy mizara ny traikefany, dia mety hiova ny salan'ny fotoana famitana. Na dia eo aza ny fitoviana amin'ny anaram-boninahitra Bethesda teo aloha, Starfield dia mampanantena fa hanolotra traikefa miavaka sy mahasarika ho an'ny mpilalao.

Sources:

– Hafiriana no kapohina

- Pete Hines, lehiben'ny famoahana Bethesda

Fanamarihana: nesorina ny URL.