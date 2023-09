Ahoana ny fomba hahazoana vola mivarotra contraband ao amin'ny Starfield

Famintinana: Ny fitadiavam-bola ao Starfield dia mety ho dingana mandany fotoana, saingy misy fomba hanafainganana ny dingana. Iray amin'ireo fomba mora indrindra ny fivarotana entana tsy ara-dalàna toy ny taova voaangona, hita any amin'ny tranobe sy sambo fahavalo. Voamarika amin'ny marika mavo ny fanondranana entana ary azo amidy hahazoana tombony lehibe. Ny toerana tsara indrindra hivarotana entana an-tsokosoko dia ny The Den, toby habakabaka hita ao amin'ny rafitra The Wolf. Mba hahatongavana amin'ny sambonao ao amin'ny The Den dia mila miditra ao anatin'ny 500m amin'ny gara ianao. Ao anatin'ny The Den, ho hitanao ny mpivarotra Trade Authority, izay manana crédit 11,000 ary manolotra toerana mety hivarotana ny entanao.

Rehefa mivarotra entana ao amin'ny The Den dia tsy hojerena ianao rehefa tonga, na dia rafitra miaramila UC aza izy io. Mba hamerenana indray ny trosan'ny mpivarotra amin'ny varotra dia mila miandry 48 ora ianao, na mipetraka na matory mandritra ny 24 ora indroa. Misy seza eo anoloan'ny Manam-pahefana ara-barotra mba hahamora kokoa anao.

Zava-dehibe ny manamarika fa ny The Den ao amin'ny rafitra Wolf no toerana mety, satria misy koa ny Den efa rava. Ho fanampin'izay, misy ny fotoana mety hihaonanao amin'ny sambo Mpivarotra Manam-barotra rehefa mandeha eny amin'ny habakabaka, saingy aroso ny mivarotra ao amin'ny The Den mba hahazoana antoka ny toerana azo antoka.

Raha te hampitombo ny fidiram-bolanao amin'ny fanondranana entana ianao dia diniho ny fampiasam-bola amin'ny Skill Commerce haingana araka izay tratra. Ity fahaiza-manao sosialy ity dia ahafahanao mivarotra entana 10% bebe kokoa ary mahazo tombony bebe kokoa amin'ny laharana tsirairay.

Amin'ny ankapobeny, ny fivarotana entana any Starfield dia fomba ahazoana vola haingana. Aza hadino ny mitandrema ary misoroka ny ho tratra miaraka amin'ny fanondranana entana amin'ny alàlan'ny fampiasana entana voaaro na mandeha haingana any ivelan'ny faritra alohan'ny hijerena ny sambonao.

Loharano: IGN – Miranda Sanchez, Mpanatanteraka Mpitarika ao amin'ny IGN