Fikarohana zavaboary an-dranomasina amin'ny Puzzles Crossword anio

Ny piozila mifanandrify amin'izao fotoana izao, namboarin'i Ella Dershowitz, dia manasongadina lohahevitra manan-tsaina mifototra amin'ny mponina anaty rano. Ny mpanambara ao amin'ny 37-Across, "Aquatic denizen", dia toy ny fonetika amin'ny teny boribory ao amin'ny piozila. Tsy biby an-dranomasina fotsiny anefa ireo; Izy rehetra dia zavaboary izay azo fantarina ny anarany amin'ny fanarahana ny endriky ny litera C hatrany ambony ka hatrany ambany amin'ny fampiasana ireo litera boribory. Ohatra sasany ny sponjy ranomasina sy ny urchin ranomasina. Makà fotoana ary jereo hoe firy ny biby an-dranomasina azonao fantarina!

Amin'ny famahana ny teny fanalahidy, dia mety hahita famantarana sarotra ianao. Ohatra, ny 15A dia manondro ny andian-tantara manga sy anime japoney be mpividy indrindra, NARUTO. 50A, IDIOMs, dia mety ho fanamby ho an'ny mpandika teny satria miantehitra amin'ny fandikana an'ohatra na ampitaina amin'ny fiteny. Toy izany koa, ny 16D's "Slanted tsanganana?" dia manondro ny OP-EDS, izay mitongilana amin'ny tonian-dahatsoratra fa tsy amin'ny maritrano. Ho fanampin'izany, dia misy clues 25D LACES UP, izay no atao mba hiomanana amin'ny skate, ary ny EMPTY SET an'ny 39D dia vondrona matematika tsy misy singa.

Aza manahy raha miady amin'ny piozila Zoma ianao. Christina Iverson, tonian-dahatsoratry ny piozila, dia manolotra ny gazetiboky Easy Mode, izay mandefa teny miafina amin'ny zoma miaraka amin'ny famantarana azo idirana mivantana amin'ny boaty fidiranao. Amin'izany fomba izany dia afaka manao fanazaran-tena ianao ary matoky tsikelikely amin'ny famahana ireo piozila henjana kokoa. Raha liana amin'ny fandefasana ny tenimiafinao manokana amin'ny The New York Times ianao, dia manana rafitra fandefasana misokatra izy ireo izay ahafahanao mandefa ny piozilao amin'ny Internet.

Loharano: piozila an'i Ella Dershowitz sy ny gazetiboky The New York Times Easy Mode.