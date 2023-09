MTV miara-miasa amin'ny Snapchat mba hampiditra traikefa AR amin'ny fifidianana Video Music Awards

By

MTV dia niara-niasa tamin'ny Snapchat mba hamela ny mpampiasa hifidy sokajy iray amin'ny Video Music Awards (VMAs) ho avy amin'ny alàlan'ny fakantsary miorina amin'ny AR Snapchat. Amin'ny fampiasana ny Snap's Camera Kit, ny MTV dia mikendry ny hampiditra ny zava-misy mitombo (AR) amin'ny seho.

Vantany vao voafaritra ireo mpandresy telo ho an'ny sokajy Mpanakanto Vaovao Tsara Indrindra, dia hanana fahafahana handatsa-bato amin'ny alalan'ny Lens manokana noforonin'i Saucealitos ireo mpampiasa Snapchat. Amin'ny alalan'ny famantarana ny safidiny amin'ny rantsantanana iray, roa na telo, ny mpampiasa dia afaka misafidy ny mpanakanto tiany hofidiana. Na dia mbola tsy azo antoka aza hoe ohatrinona ny fiantraikan'ny fifidianana Snapchat amin'ny fanisana farany, ny vato tsirairay dia manan-danja.

Nandritra ny VMA mivantana, MTV dia mikasa ny hampiseho AR Moonperson, ahitana selfies natolotry ny mpankafy, mandritra ny hetsika. Amin'ny maha-nostalgique azy, nangataka ny olona handefa ny selfies mialoha ny MTV amin'ny fampiasana endrika mahazatra.

Mba handraisana anjara bebe kokoa amin'ny mpijery dia afaka miaina ny fiantraikan'ny AR Moonperson ny tsirairay, mamolavola izany ao an-tranony. Amin'ny fisafidianana selfie amin'ny horonana fakan-tsarimihetsika, afaka manatri-maso ilay Moonperson mitsingevana izy ireo miaraka amin'ny tarehiny hita ao amin'ny visor.

Ireo mpampiasa Snapchat dia afaka miditra amin'ireo traikefa AR ireo manomboka amin'ny 11 AM ET amin'ny 12 septambra, ora maromaro alohan'ny hanombohan'ny VMA amin'ny 8 PM ET.

Raha nandrakitra fifandraisana 40.1 tapitrisa tamin'ny sehatra media sosialy malaza toa ny Facebook, Instagram, Twitter, ary YouTube ny VMA MTV teo aloha, dia tsy tao anatin'ny lisitra ny Snapchat. Na izany aza, niaiky ny MTV fa ny Snapchat dia mety amin'ny mpihaino kendrena amin'ny 13 ka hatramin'ny 24 taona.

Ity fiaraha-miasa amin'ny MTV ity dia manamarika ny fidirana ofisialin'i Snapchat ao amin'ny habaka fampisehoana loka amin'ny alàlan'ny Kit Camera. Teo aloha, Snap dia niara-niasa tamin'ny fetiben'ny mozika isan-karazany, mpanakanto amin'ny fitetezam-paritra, ary fifaninanana ara-panatanjahantena mba hampahafantarana ny traikefa AR amin'ireo mpankafy. Ny ekipan'ny baolina kitra LA Rams, ohatra, dia nampiasa ny teknolojian'ny Snapchat tao amin'ny kianja mba hampisehoana mpankafy amin'ny efijery lehibe.

Niharihary hatrany ny fanantitranteran'i Snap ny vahaolana fakan-tsary misy marika sy AR. Ho fanampin'ny fiaraha-miasa amin'ny fetiben'ny mozika, ny orinasa dia nanangana AR Enterprise Services (ARES) manolotra fitaovana toy ny AR Try-On sy ny fijerena vokatra 3D. Snap dia nampiditra AR Mirrors ihany koa, ahafahan'ny marika mampiditra ny teknolojiany amin'ny habaka ara-batana.

