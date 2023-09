Starfield Guide: Ahoana no hahitana sy hifehezana ny Wakizashi Katana

By

Starfield dia manolotra fitaovam-piadiana isan-karazany ho an'ny mpilalao mba hamolavola ny toetrany sy ny fomba filalaovany. Ny iray amin'ireo fitaovam-piadiana nisongadina dia ny Wakizashi, katana ahafahan'ny mpilalao mandray anjara amin'ny ady akaiky. Miaraka amin'ny fahaiza-manao mety, ny Wakizashi dia afaka miatrika fahasimbana goavana ary manome tombony tsy manam-paharoa toy ny vokatry ny fandehanan-dra sy ny fitomboan'ny fahasimbana amin'ny olombelona.

Mba hahitana ny Wakizashi ao amin'ny Starfield, ny mpilalao dia mila mandeha any amin'ny tanàna mamirapiratra Neon amin'ny Voli Alpha, hita ao amin'ny rafitra kintana Volii. Ny tanàna dia atsimoatsinanan'ny toerana fanombohana, ny vahindanitra Alpha Centauri, ary azo idirana rehefa vita ny fikatsahana lehibe vitsivitsy. Indray mandeha any Neon, ny mpilalao dia tokony ho any amin'ny distrikan'i Ebbside akaikin'ny Hotely Voli.

Eto, ny mpilalao dia hahita ny Grab + Go an'i Frankie, fivarotana misy fidirana miafina ao amin'ny fierenan'ny Seokguh Syndicate. Ny fomba tsotra indrindra hidirana dia amin'ny fandresen-dahatra ny tompon'ny fivarotana, Franchesca Moore, hanokatra ny varavarana ho anao. Raha tsy izany, ny mpilalao dia afaka maka ny kara-panefany. Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny toeram-piafenana, ny mpilalao dia tokony handinika ny trano mandra-pahitany kitapo fiadiana mavo eo ambony latabatra. Ao anatin'ilay raharaha ny Syndicate Enforcer, Wakizashi malaza.

Fomba iray hafa hahazoana ny Wakizashi dia ny fidirana amin'ny Strikers, andian-jiolahy mpifaninana amin'ny Seokguh Syndicate. Rehefa mandroso ny mpilalao amin'ny fitantarana an-daniny misy ny Strikers, dia hanana fotoana hividianana Wakizashi mahazatra avy amin'ny Hatchet mpivarotra fitaovam-piadiana izy ireo amin'ny farany.

Mba hanamafisana tanteraka ny herin'ny Wakizashi, ny mpilalao dia tokony hifantoka amin'ny fanatsarana toetra manokana. Ao amin'ny Combat Tree, ny fahaiza-manao toy ny Crippling sy Dueling dia mety hampitombo ny voka-dratsy sy ny fahavelomana. Ao amin'ny hazo ara-batana, ny fahaiza-manao toy ny Martial Arts and Rejuvenation dia manatsara ny vintana voa mafy ary mamerina ny fahasalamana.

Miaraka amin'ireo fahaiza-manao ireo, ny mpilalao dia mety ho lasa cyber ronin tsy azo sakanana, manapaka mora foana ny fahavalo. Ny voka-dratsin'ny Wakizashi avo lenta dia ahafahan'ny mpilalao manala haingana ny fahavalo, ka mahatonga azy io ho fitaovam-piadiana mahery vaika hanoherana ny olombelona sy ny zavaboary. Na izany aza, ny lehibeny dia mety mitaky ezaka bebe kokoa noho ny fitomboan'ny fahasalamany sy ny fanoherana.

Amin'ny ankapobeny, ny Wakizashi katana dia fitaovam-piadiana mahery vaika ao amin'ny Starfield izay azo alaina amin'ny toerana sy fikatsahana manokana. Miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fanavaozana mety, ny mpilalao dia mety ho lasa mpiady mahafaty mahafaty ary mankafy ny traikefa mahafa-po amin'ny fampiasana katana amin'ny toerana futuristika.

