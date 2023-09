Herinandron'ny Fifandraisana Niomerika sy Fampandrenesana Lifeline: Manao ny serivisy Feo sy Broadband ho azon'ny rehetra idirana

By

Amin'izao tontolo mifamatotra ankehitriny izao, ny fidirana amin'ny serivisy feo sy broadband dia tsy fanamorana fotsiny, fa ilaina. Izy io dia manome fiainana ho an'ny fanampiana vonjy maika, manome fahafahana mifandray amin'ny sampan-draharaham-panjakana, mampifandray ny olona amin'ny loharanon'ny fiarahamonina, ary mitazona ny namana sy ny fianakaviana mifandray. Na izany aza, tsy ny olon-drehetra no mahavidy ny vidin'ireo serivisy tena ilaina ireo, ary maro amin'ireo tokantrano any Etazonia no mbola tsy mifandray.

Noho ny fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny fidirana amin'ny feo sy ny broadband ho an'ny olona tsy manana fidiram-bola sy veterana, dia niara-niasa ny Vaomieran'ny Fifandraisana Federaly (FCC) sy ny Vaomieran'ny Sampan-draharaham-panjakana ao Michigan (MPSC) mba hahatonga ireo serivisy ireo ho mora kokoa. Amin'ny alalan'ny programa Lifeline Assistance sy ny Affordable Connectivity Program, ny mpanjifa mahafeno fepetra dia afaka mahazo fihenam-bidy amin'ny sarany isam-bolana amin'ny serivisy feo sy broadband.

Ny Lifeline and Affordable Connectivity Programs dia manome fihenam-bidy isam-bolana ho an'ny mpanjifa ambany fidiram-bola, anisan'izany ireo mandray anjara amin'ny Programan'ny fisotroan-drononon'ny Veterans. Ny mpandray anjara dia manana safidy hampihatra ny fihenam-bidy Lifeline amin'ny feo, broadband, na fehezam-peo-broadband, raha toa kosa ny fihenam-bidy ACP dia ampiharina manokana amin'ny serivisy broadband.

Ambonin'izany, ny FCC dia nanangana Programa Enhanced Link-Up sy Lifeline ho an'ny tanin'ny foko, manaiky ny filàn'ny tsirairay amin'ireo faritra ireo. Nohavaozina ihany koa ny fitsipiky ny fahazoan-dàlana ho an'ny Programa Lifeline mba hisorohana ny fanodikodinan'ny fanohanana ary hahazoana antoka fa izay tena mila izany ihany no mahazo ity fanampiana tena ilaina ity.

Herinandron'ny fifandraisana nomerika sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana andavanandro, nambaran'ny governora Gretchen Whitmer, dia mikendry ny hampitombo ny fahatsiarovan-tena momba ny fisian'ireo programa ireo ary hamporisika ireo olom-pirenena mendrika hisoratra anarana. Ny fikambanana isan-karazany, ny sampan-draharaham-panjakana, ny mpitarika ny indostria ary ny mpiaro ny mpanjifa dia miara-miasa mba hanabeazana ny mponina momba ny fandaharan'asan'ny fanjakana sy federaly momba ny fifandraisana amin'ny feo sy ny broadband.

Tsy misy olom-pirenena tsy tokony ho tsy manana tolotra finday na broadband fotsiny satria tsy mahavidy izany. Amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny Lifeline sy ny Programme Affordable Connectivity, dia afaka miantoka izahay fa ny olom-pirenena amerikana rehetra dia afaka miditra amin'ny serivisy feo sy broadband mora vidy.

