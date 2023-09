Samsung dia namoaka Beta UI 6.0 ho an'ny Galaxy A34

By

Samsung dia namoaka ny beta One UI 6.0 tena andrasany ho an'ny finday Galaxy A34 any UK. Ity dikan-beta ity, misy marika A346BXXU4ZWI1, dia milanja 2GB eo ho eo ary miaraka amin'ny rafitra fandidiana Android 14 farany.

Na dia nanomboka tany Angletera aza ny programa beta dia antenaina hiitatra any amin'ny firenena hafa toa an'i Shina, India, Korea, Alemana ary Polonina tsy ho ela. Midika izany fa ireo mpampiasa Galaxy A34 any amin'ireo faritra ireo dia afaka manantena ny hizaha toetra ireo endri-javatra sy fanatsarana vaovao nampidirina tao amin'ny One UI 6.0.

Raha te handray anjara amin'ny programa beta dia tsy maintsy mametraka ny fampiharana Samsung Members amin'ny fitaovany aloha ny tompon'ny Galaxy A34. Avy eo dia afaka mangataka mora foana amin'ny programa beta izy ireo ary miandry ny fanavaozam-baovao ho hita eo ambanin'ny fizarana Fanavaozana rindrambaiko ao amin'ny Settings an'ny fitaovany.

Ny programa beta Galaxy A34 One UI 6.0 dia manaraka ireo programa beta nahomby natao ho an'ny andiany Galaxy S23 sy ny Galaxy A54. Samsung dia fantatra amin'ny fandraisany anjara mavitrika amin'ny mpampiasa azy amin'ny fizotry ny fitsapana sy fanatsarana, miantoka ny traikefa rindrambaiko azo antoka sy voadio kokoa ho an'ny mpanjifany.

Miaraka amin'ny One UI 6.0, Samsung dia mikendry ny hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo endri-javatra vaovao, fanatsarana ny fampisehoana sy ny fiarovana ary ny fanatsarana ny interface interface. Ho fanavaozam-baovao lehibe ho an'ny One UI 5.5 teo aloha, dia antenaina fa hitondra fanatsarana lehibe sy fijery vaovao amin'ny Galaxy A34.

