Samsung Galaxy A54 dia miditra amin'ny programa Beta UI 6

Samsung dia nampiditra ny Galaxy A54 vao haingana tao amin'ny programa One UI 14 Beta miorina amin'ny Android 6. Ity hetsika ity dia ahafahan'ny mpampiasa manandrana ny fanavaozana rindrambaiko farany ary manome valiny sarobidy alohan'ny famoahana azy ofisialy.

Raha te hisoratra anarana amin'ny programa One UI 6 Beta, ny tompon'ny Galaxy A54 dia afaka mivezivezy amin'ny fampiharana Samsung Members amin'ny fitaovany. Rehefa ekena ny fangatahan'izy ireo dia afaka misintona sy mametraka ny fanavaozana beta One UI 6.0 izy ireo amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Settings an'ny telefaona ary mandeha amin'ny menio fanavaozana Software.

Zava-dehibe ny manamarika fa amin'ny maha-dika beta azy dia mety misy bibikely mety hisy fiantraikany amin'ny traikefan'ny mpampiasa ilay rindrambaiko. Noho izany, soso-kevitra ny hisorohana ny fametrahana ny rindrambaiko beta amin'ny fitaovana voalohany, satria mety tsy ho marin-toerana toy ny famoahana ofisialy.

Amin'izao fotoana izao, ny fanavaozana beta One UI 6.0 ho an'ny Galaxy A54 dia tsy misy afa-tsy any Korea Atsimo. Na izany aza, antenaina hivoaka any amin'ny tsena hafa ato ho ato, ahafahan'ny mpampiasa maro kokoa hiaina ireo endri-javatra sy fanatsarana vaovao miaraka amin'ny fanavaozana rindrambaiko farany.

Ny programa One UI 6 Beta dia manasongadina ny fanoloran-tenan'i Samsung hanome ny mpanjifany traikefa rindrambaiko tsara indrindra. Amin'ny fampandraisana anjara ireo mpampiasa amin'ny dingan'ny fitsapana, Samsung dia afaka mamantatra sy mamaha ny olana na tsy fitovian-kevitra alohan'ny famoahana farany ny rindrambaiko.

Amin'ny ankapobeny, vaovao mampientanentana ho an'ny mpampiasa Samsung ny fampidirana ny Galaxy A54 ao amin'ny programa One UI 6 Beta, satria manome azy ireo fahafahana hanandrana endri-javatra vaovao sy handray anjara amin'ny fampivoarana ny dikan-teny voadio sy voadio kokoa amin'ny rindrambaiko.

