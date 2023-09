Ny tsaho Nintendo Switch 2: Nasehon'ny Breath of the Wild Demo ny sary sy ny fotoana fandefasana entana

Ny tsaho momba ny console manaraka an'i Nintendo, antsoina hoe 'Switch 2', dia niely vao haingana. Araka ny tatitra avy amin'ny Eurogamer sy VGC, ireo mpamorona voafantina dia nanana fahafahana nanao demo ny console nandritra ny Gamescom 2023. Ny demo dia nanasongadina ny dikan-teny nohatsaraina The Legend of Zelda: Breath of the Wild, na dia tsy nomena manokana aza ny fanatsarana tamin'izany fotoana izany.

Nipoitra avy amin'ny podcast Nate the Hate vao haingana ny antsipiriany vaovao tsaho. Nilaza ny mpampiantrano fa ny demo teknolojia Gamescom dia nampiseho Breath of the Wild mihazakazaka amin'ny 4K 60fps, miaraka amin'ny fanatsarana misongadina dia ny famongorana ny fotoana entana. Zava-dehibe ny manazava fa ireo tsaho ireo dia tsy midika fa ny lohatenin'ny fandefasana Switch dia havoaka indray miaraka amin'ny fitaovana manaraka. Fa kosa, nampiasaina mba hanehoana ny fandrosoana ara-teknika ny mpandimby.

Misy ihany koa ny filazana fa ny demo teknolojia dia nampiasa DLSS 3.5, ny teknolojia avoakan'ny AI an'ny Nvidia tena izy. Na izany aza, tsy azo antoka raha nampiasa ny endri-javatra feno amin'ny version 3.5 ny demo, toy ny famoronana frame. Ny fampidirana ny DLSS dia lohahevitra tombantombana ho an'ny mpandimby an'i Switch nandritra ny taona maro, ary ny filazana ny dikan-teny 3.5 dia azo antoka fa mahaliana.

Nandritra ny resaka podcast dia nilaza ny mpampiantrano fa ny volana martsa 2024 dia mety ho daty na dia tsy mazava aza raha miresaka momba ny daty famoahana na famoahana izany. Ny tsaho teo aloha tany am-piandohan'ity taona ity dia nanolo-kevitra ny famoahana ny faran'ny taona 2024 ho an'ny Switch 2.

Zava-dehibe ny manamarika fa ireo tsaho ireo dia tsy voamarina amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny Nintendo amin'izao fotoana izao. Ny vaovao dia mifototra amin'ny loharanom-baovao sy ny feo. Fanampin'izany, raha marina ireo fepetra ireo, dia ilaina ny mandinika fa ny demo teknolojia aseho ao amin'ny Gamescom dia mety tsy voatery haneho ny endrik'ilay console farany.

Raha mbola miely ireo tsaho ireo, dia mampientam-po ny misaintsaina ny mety hisian'ny fanavaozana Breath of the Wild amin'ny 'Switch 2'. Na izany aza, mandra-pahatongan'ny fanambarana ofisialy nataon'i Nintendo, ireo tsaho ireo dia tokony horaisina miaraka amin'ny sira.

