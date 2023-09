LKCMedicine hampiditra fampianarana momba ny fahasalamana ara-pahasalamana sy nomerika bebe kokoa

By

Nanyang Technological University Singapore dia nanambara fa hampiditra votoaty fianarana bebe kokoa mifandraika amin'ny AI sy ny fahasalamana nomerika amin'ny fandaharam-pianarana ao amin'ny Lee Kong Chian School of Medicine. Manomboka amin'ny taona ho avy, ny fahasalamana dizitaly dia hampidirina ho fampianarana mitsangana mandritra ny dimy taona Bachelor of Medicine sy Bachelor of Surgery. Ny sasany amin'ireo fampianarana ampidirina dia ny siansa momba ny angon-drakitra ara-pitsaboana, ny data analytics ary ny AI.

Ny fandaharam-pianarana nohavaozina dia mikendry ny hanome fototra mafy ho an'ny mpianatra amin'ny vokatra etika sy ara-dalàna amin'ny AI sy ny informatika momba ny fahasalamana. Ho hita amin'ny AI sy ny teknolojia ara-pitsaboana ihany koa ny mpianatra toy ny telehealth, fampiharana ara-pahasalamana ary fitaovana azo ampiasaina, ary fanafody molekiola manokana. Ny tanjona dia ny hampitaovana ny mpianatra amin'ny fahalalana sy fahaiza-manao ilaina mba ho lasa mpampiasa mahay manavaka sy matoky ny teknolojia amin'ny asa fitsaboana ho avy.

Ho fanampin'ny votoatin'ny fampianarana vaovao, ny sekoly ara-pitsaboana dia hametraka fitaovana fianarana mandroso kokoa amin'ny teknolojia. Ny zava-misy virtoaly (VR) dia hampiasaina hampianarana ny rafitra cardiorespiratory, ary ny e-simulators dia hampiasaina amin'ny fanofanana momba ny fitsaboana sy ny firaketana ara-pitsaboana elektronika (EMR). Ireo fitaovana ireo dia hanatsara bebe kokoa ny fahatakaran'ny mpianatra sy ny fampiharana ny teknolojia ara-pitsaboana.

Ho famenoana ny lafiny ara-teknolojia amin'ny fandaharam-pianarana, dia hisy ihany koa ny fanitarana ny sehatry ny maha-olona ara-pitsaboana tafiditra ao anatin'ny fandaharana. Izany dia mikendry ny hampitaovana ny mpianatra amin'ny fahaiza-manao fototra mba hirotsaka an-tsehatra amin'ny teknolojia, hitantana ny tsy fahazoana antoka ara-pitsaboana, ary hampifanaraka amin'ny fiovan'ny fanao ara-pahasalamana.

Sources:

– Nanyang Technological University Singapore

- Sekoly fitsaboana Lee Kong Chian

Philips APAC dia manonona Tale Mpitantana Vaovao

Ny Royal Philips dia nanendry an'i Peter Quinlan ho tale mpitantana vaovao ao amin'ny Philips Asia-Pasifika. Quinlan, tompon'andraikitra efa ela niasana tao amin'ny orinasa, no nitarika ny orinasa MR, CT, ary fitiliana X-ray diagnostic an'ny Philips tany APAC, Japon, India, Amerika Latina, ary Afovoany Atsinanana ary Afrika.

Ny traikefan'i Quinlan sy ny fahaiza-manaony eo amin'ny sehatry ny teknolojian'ny fahasalamana dia nahatonga azy ho kandidà tsara indrindra amin'izany andraikitra izany. Matoky ny fahaizany mitarika ny fikambanana APAC amin'ny fahombiazana bebe kokoa i Philips. Mifanaraka amin'ny tanjon'i Philips amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny olona sy ny fahasalaman'ny olona ny fientanam-pon'i Quinlan amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana voalohany.

Ny Royal Philips dia mahita io fanendrena io ho fotoan-dehibe amin'ny fanovana nomerika amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ao APAC. Amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny workflow mitambatra, ny rafitra sy fitaovana mifandray marani-tsaina, ary ny diagnostika mitambatra, ny Philips dia mikendry ny hampitombo ny vokatra, hanatsara ny vokatra ary hanatsara ny traikefan'ny marary sy ny mpiasa amin'ny ankapobeny. Quinlan dia manantena ny hanorina fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifa sy ny mpandray anjara ao amin'ny faritra.

Sources:

- Royal Philips

Yashoda Group of Hospitals dia miara-miasa amin'ny Fujifilm ho an'ny fanofanana endoskopika

Yashoda Group of Hospitals dia niara-niasa tamin'ny Fujifilm India hanangana toeram-piofanana sy fikarohana momba ny endoskopika GI fototra sy mandroso. Ity trano ity dia hanome fahafahana ho an'ny gastroenterologista hijanona amin'ny teknolojia farany indrindra amin'ny ultrasound endoscopic, ERCP, endoscopy habakabaka fahatelo, ary endoscopy diagnostic.

Ny fiaraha-miasa dia mikendry ny hampitombo ny fahaiza-manao sy ny fahalalana ny mpitsabo amin'ny sehatry ny endoskopika. Hanolotra fandaharan’asa sy fampianarana isan-karazany ity toeram-piofanana ity mba hahazoana antoka fa ampy fitaovana ny mpitsabo amin’ny fitakiana ny marary. Ho fanampin'izany, hanome programa fanofanana sy mpanara-maso ho an'ireo dokotera manerana ny faritra Azia-Pasifika ihany koa ny tobim-pitsaboana.

Sources:

- Vondron'ny hopitaly Yashoda

- Fujifilm India

Apollo Telehealth dia nandefa serivisy vonjy maika sy ICU ao amin'ny NTPC

Apollo Telehealth dia nampiditra serivisy vonjy maika sy ICU amin'ny alàlan'ny telemedicine ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra sivy an'ny National Thermal Power Corporation (NTPC). Ny tanjona dia ny hanakaiky kokoa ny fitsaboana amin'ny mpiasan'ny NTPC, fanatsarana ny fidirana amin'ny fiarovana sy ny fahasalamana.

Ny serivisy TeleEmergency sy TeleICU dia tsy azon'ny mpiasa ihany fa miitatra amin'ny fianakaviany ihany koa. Ity hetsika ity dia miantoka fa ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny fanampiana avy hatrany dia azon'ireo miasa ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra. Ny serivisy telemedicine Apollo Telehealth dia hanampy amin'ny fanatsarana ny vokatra ara-pahasalamana ary hanome fitsaboana ara-potoana rehefa ilaina izany.

Source:

- Apollo Telehealth

- National Thermal Power Corporation (NTPC)