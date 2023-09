Fandaharana Fanaraha-maso nomerika lavitra dia manampy ny marary hahatratra ny fandrefesana tosi-dra voafehy

By

Ny fandaharan'asa fanaraha-maso nomerika lavitra dia nampiseho vokatra mahabe fanantenana amin'ny fanampiana ireo marary amin'ny tosidra ambony tsy voafehy hahatratra ny fandrefesana tosidra voafehy, araka ny fikarohana vaovao naseho tao amin'ny Sessiona Siantifika Hypertension 2023 an'ny American Heart Association. ao amin'ny tobim-pahasalamana 54 ao amin'ny fanjakana 13 manerana an'i Etazonia.

Ireo marary nandray anjara tamin'ny fandaharana dia nomena fampiharana finday nomerika izay nanosika azy ireo hanome ny famakian'izy ireo tosidra sy fampahalalana hafa mifandraika amin'izany. Ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana ao amin'ny toeram-pitsaboana dia nandinika ny vaovao tamin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera iray, izay nahafahan'ny fanombanana ny fanarahana ny fanafody sy ny soritr'aretina na ny fahasarotana atrehan'ny marary. Ny vavahadin-tserasera dia nanome laharam-pahamehana ny marary mifototra amin'ny haavon'ny ahiahy, ary ny mpitsabo dia afaka mifandray amin'ny marary amin'ny alàlan'ny fampiharana na amin'ny telefaona mba hanomezana fiofanana na fanovana fitsaboana. Nomena fitaovana fanaraha-maso tosi-dra ao an-trano sy fitaovana fanabeazana momba ny sakafo sy ny fahasalamana ara-tsaina ihany koa ireo marary.

Ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ny marary izay nandray anjara tamin'ny programa nandritra ny 90 andro farafahakeliny dia niaina fanatsarana lehibe amin'ny fanaraha-maso ny tosidra. Tamin'ny fanombohan'ny fandaharana dia 31% monja ny marary no nifehy ny tosidra, raha tamin'ny fiafaran'ny fotoam-pianarana, 61% no nahavita ny fandrefesana tosidra voafehy. Amin'ireo marary izay voan'ny tosidra tsy voafehy tamin'ny voalohany, mihoatra ny antsasany (55%) no nahatratra tosidra voafehy taorian'ny fandraisana anjara tamin'ny fandaharana. Ireo mpandray anjara miteny espaniola izay nampiasa ny dikan-teny espaniola amin'ny fampiharana fanaraha-maso dia nahita taham-pahombiazana avo kokoa, miaraka amin'ny 70% mahatratra ny fandrefesana tosidra voafehy.

“Gaga izahay fa maherin'ny 50% n'ny mpandray anjara tamin'ilay fandaharana no afaka nifehy ny tosidra. Ireo valiny ireo dia manondro fa ny fampifangaroana ny fahaiza-manara-maso nomerika lavitra an'ny fampiharana miaraka amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpitsabo dia afaka manatsara ny tahan'ny fanaraha-maso ny tosidra amin'ny mponina tena misy atahorana, "hoy i Dr. Irina Yermilov, mpanoratra fanadihadiana. Ny fikarohana dia manoro hevitra fa ity programa fitantanana nomerika ity dia mety hanatsara ny vokatra sy hampihenana ny tahan'ny tosi-drà tsy voafehy, izay miteraka aretim-po sy fahatapahan'ny lalan-drà. Ny fandinihana ho avy dia handinika hoe iza amin'ireo toetran'ny programa no mandray anjara betsaka amin'ny fanaraha-maso ny tosidra.

Zava-dehibe ny manamarika fa ny fianarana dia manana fetra, anisan'izany ny mety ho tsy fahampian'ny ankapobeny ho an'ny vahoaka midadasika kokoa sy ny tsy fisian'ny vondrona mpanara-maso mahazo fitsaboana mahazatra. Na izany aza, ireo fikarohana voalohany ireo dia manasongadina ny fampanantenana ny programa fanaraha-maso nomerika lavitra amin'ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny tosidra sy ny vokatry ny marary amin'ny ankapobeny.

Loharano: American Heart Association