Pokémon Scarlet sy Violet DLC: Navoaka ny harena miafina ao amin'ny faritra Zero

Tonga ihany ny Pokémon Scarlet sy Violet DLC tena andrasany, ary navoaka tamin'ity herinandro ity ny ampahany voalohany mitondra ny lohateny hoe 'The Teal Mask'. Afaka manomboka fitsangatsanganana vaovao ao amin'ny tanin'i Kitakami izao ny mpampiofana, mifanena amin'ny Pokémon vaovao, mikaroka toerana vaovao, ary miaina tantara vaovao.

Iray amin'ireo fanampim-panampiana mampientanentana amin'ity DLC ity ny fampidirana ny The Heroes of Kitakami, vondrona mpampiofana matanjaka izay manana anjara toerana lehibe amin'ny tantara. Ny mpanazatra dia hanana fahafahana hifanerasera amin'izy ireo, hianatra momba ny diany, ary mety hanohitra azy ireo amin'ny ady mihitsy aza.

Ny tanànan'i Kitakami ihany koa dia mitana ny toerana afovoany amin'ity DLC ity, ahafahan'ny mpampiofana hiroboka ao anatin'ny kolontsainy manankarena sy hahita ny tsiambaratelony. Toerana mihetsiketsika sy mahavelona izay manome rivo-piainana miavaka raha oharina amin'ny faritra hafa amin'ny lalao.

Ankoatr'izay, ny mpampiofana dia hahita Pokémon mahazatra izay nifindra monina avy any amin'ny faritra hafa ary nahatonga an'i Kitakami ho tranony vaovao. Ny iray amin'ireo Pokémon dia Polteageist, karazana vao hita tsy misy afa-tsy amin'ity DLC ity. Ny endrika sy ny fahaizany dia mahatonga azy io ho fanampim-panazavana ho an'ny ekipan'ny mpanazatra rehetra.

Raha mieritreritra ny hividy DLC ianao, dia tsara ny manamarika fa ny "The Hidden Treasure of Area Zero" dia misy ampahany roa - 'The Teal Mask' sy 'The Indigo Disk'. Fanampin'izany, misy andiana fanamiana maneho ny fizaran-taona rehetra, ahafahan'ny mpanazatra mampifanaraka ny endrik'izy ireo amin'ny lalao.

Ataovy azo antoka ny misafidy ny dikan-dLC izay mifanaraka amin'ny dika mitovy amin'ny lalao anao rehefa mividy.

Ho famaranana, ny famoahana ny Pokémon Scarlet sy Violet DLC dia manamarika toko vaovao mampientam-po amin'ny lalao. Miaraka amin'ny Pokémon vaovao, tantara mambabo ary toerana manaitra, dia tsy maintsy ananana izany ho an'ny mpampiofana Pokémon maniry amin'ny fitsangatsanganana vaovao.

