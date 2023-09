Manomboka ny fanombantombanana rehefa miandry ny mpankafy ny volana septambra Nintendo Direct

By

Ny mpankafy Nintendo dia miandry fatratra ny fanambarana ny fampisehoana Nintendo Direct tamin'ny Septambra, fomban-drazana izay narahan'ny orinasa tamin'ny taona lasa. Na dia tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika aza i Nintendo, ny taona vitsivitsy lasa izay dia naneho modely tsy miovaova amin'ny fampisehoana mivantana amin'ny Septambra. Miaraka amin'ny fivoahana sy ny tsaho miely momba ny demo momba ny Switch 2 izay naseho tamin'ny mpamorona ao amin'ny Gamescom 2023, dia mihamatanjaka ny fanombantombanana.

Ny vanim-potoana tapatapaky ny volana mankany amin'ny Tokyo Game Show, izay manomboka ny 21 septambra, dia ara-tantara no fotoana tsara indrindra ho an'ny Nintendo hanaovana fampisehoana. Raha jerena ny fandaharam-potoana feno amin'ny famoahana lalao ho an'ny sisa amin'ny 2023, anisan'izany ny lohateny toa ny Super Mario RPG, WarioWare: Move It !, Pokémon Scarlet sy Violet DLC, ary Detective Pikachu Returns, dia mety hanontany tena ny mpankafy sasany raha izao no fotoana mety hanambaran'i Nintendo. lalao bebe kokoa.

Na izany aza, raha jerena ny taona teo aloha, ny Nintendo Directs tamin'ny volana septambra dia matetika nampiditra fanambarana ny lohateny ho avy. Ny fikosoham-bary dia efa mitabataba amin'ny lalao mety hiseho amin'ny hetsika, ary misy foana ny mety hisian'ny mpamorona antoko fahatelo mampiseho ny anaram-boninahitra tsy Nintendo ho an'ny Switch.

Raha efa feno famotsorana mampientam-po ny taona 2023, dia miandrandra ny taona 2024 ihany koa ny mpankafy, izay mety hisehoan'ny lalao vaovao an'ny Princess Peach sy ny tsaho Luigi's Mansion: Dark Moon remaster. Misy ihany koa ny fiandrasana ny famoahana ny Splatoon 3 Side Order DLC.

Mbola tsy hita na tsia ny Nintendo Direct tamin'ity taona ity, saingy mbola manantena ny mpankafy. Ny fitsapan-kevitra natao teo amin'ireo mpankafy dia mampiseho fa ny ankamaroany dia mino fa hisy Direct, ary ny 66% dia manantena fampisehoana feno anaram-boninahitra voalohany. Ny 18% dia mihevitra fa mety ho ela loatra aorian'ny Wonder Direct vao haingana, raha ny 7% kosa mino fa ny Nintendo dia hanapaka ny fironana amin'ity taona ity.

Amin'ny ankapobeny, ireo mpankafy Nintendo dia miandry fatratra ny fanambarana rehetra momba ny Direct September, miandry fatratra ny lalao sy ny tsy ampoizina miandry.

