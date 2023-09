Famoahana fotoana ho an'ny The Teal Mask DLC amin'ny Pokemon Scarlet sy Violet

Miandry fatratra ny famoahana ny Pokemon Scarlet sy Violet DLC voalohany, The Teal Mask, ny mpanazatra maneran-tany. Hanomboka ny alarobia 13 septambra, liana amin'ny fotoana famoahana manokana ao amin'ny faritra misy azy ireo mpilalao.

Araka ny vaovao voamarina dia hivoaka amin'ny fotoana manaraka ny The Teal Mask DLC:

– 6 ora hariva Ora Pasifika (12 septambra)

– 8 ora alina ora afovoany (12 septambra)

– 9 ora alina ora atsinanana (12 septambra)

- 2 ora maraina (13 septambra)

– 3 ora maraina any Eoropa Afovoany (13 septambra)

– 5:30 maraina Ora Indiana (13 septambra)

– 9 ora maraina ao Japana (13 septambra)

Ireo fotoana ireo dia mety hiova, fa ny lalao dia andrasana hanomboka amin'ny fotoana nomena. Ny mpilalao dia tokony hijanona ho vaovao amin'ny fanambarana rehetra momba ny fiovan'ny fotoana famoahana.

The Teal Mask dia ampahany amin'ny The Hidden Treasure of Area Zero DLC ho an'ny Pokemon Scarlet sy Violet. Ny DLC dia mitondra ny mpilalao amin'ny dia an-tsekoly mankany Kitakami, tanàna mihetsiketsika feno hetsika fety sy mpivarotra amoron-dalana. Ny Orinasa Pokemon dia efa naneso ireo biby goavam-be vaovao, Legendaries, ary tarehin-tsoratra izay hampidirina ao amin'ny The Teal Mask.

Ny leaks koa dia nanambara fampahalalana fanampiny momba ny fahaiza-manao vaovao, ny fidirana Pokedex, ary ny biby goavam-be toy ny Bloodmoon Ursaluna. Ny ampahany faharoa amin'ny The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, antsoina hoe The Indigo Disk, dia voalahatra amin'ny famoahana Q4/Winter amin'ny 2023.

Ireo mpilalao izay te hiaina ny The Teal Mask DLC dia mila manana Pokemon Scarlet na Pokemon Violet. Ireo izay manana lalao roa dia mila mividy dika mitovy amin'ny The Teal Mask.

Na dia eo aza ny olana ara-teknika voalohany izay nisy fiantraikany tamin'ny fandrobohana sy ny traikefan'ny mpilalao, dia nahomby tokoa ny Pokemon Scarlet sy Violet, ka lasa famotsorana Nintendo lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra niaraka tamin'ny kopia 10 tapitrisa namidy tao anatin'ny telo andro voalohany.

