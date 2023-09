Sivana Bloom Gold Diffusion Vaovao ho an'ny Cinematographers

Ny fiaraha-miasa eo amin'ny cinematographer nahazo mari-pankasitrahana Philip Bloom sy Formatt-Hitech dia niteraka ny famoronana andian-tsarimihetsika Bloom Gold diffusion. Ireny sivana diffusion screw-in ireny dia natao hanafoanana ny sisiny dizitaly amin'ny sary novokarin'ny fakan-tsary sy fakantsary maoderina sady manome vokatra hafanaina.

Nanaiky i Bloom fa ilaina ny vahaolana afaka manatsara ny toetra sy ny halalin'ny sary novokarin'ny fakan-tsary sy lenta avo lenta. Tsy afa-po tamin'ny safidy efa misy izy, dia niara-niasa tamin'ny Formatt-Hitech mba hamolavola ny sivana fanaparitahana azy manokana. Namboarina tamin'ny alàlan'ny fitaratra optika Schott B270i ary vita tamin'ny tanana tany Angletera, ireo sivana ireo dia maneho ny fenitra ambony indrindra amin'ny kalitao.

Ny sivana diffusion Bloom Gold dia misy amin'ny tanjaky ny 1/8, 1/4, ary 1/2, ary misy habe isan-karazany manomboka amin'ny 49mm ka hatramin'ny 82mm. Miaraka amin'ny peratra sivana manohitra ny taratra, ireo sivana ireo dia azo ampiasaina mora foana miaraka amin'ny lantihy sarimihetsika kely kokoa. Ny safidy eo amin'ny tanjaka samihafa dia ahafahan'ny mpampiasa manitsy tsara ny vokatra tadiaviny mifototra amin'ny anton-javatra toy ny family, ny jiro ary ny halavan'ny focal.

Ny sivana dia tonga miaraka amin'ny safidy vita amin'ny peratra, na volamena mainty na volamena be dia be, na dia mitovy aza ny vera sy ny vokany ho an'ny dikan-teny roa. Ny vidin'ny sivana Bloom Gold dia manomboka amin'ny $87.50 US ho an'ny sivana 49mm ka hatramin'ny $140 US ho an'ny dikan-teny 82mm. Azo vidiana mivantana avy amin'ny tranokala Formatt-Hitech any Etazonia sy UK izy ireo.

Ireo cinematographers mikatsaka ny hanatsara ny fiantraikan'ny maso sy ny toetran'ny sariny dia afaka miantehitra amin'ny sivana diffusion Bloom Gold mba hanomezana vahaolana. Noforonina tamim-pitandremana tsara amin'ny antsipiriany sy amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta, ireo sivana ireo dia manolotra ny tunability sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny matihanina amin'ny sehatra.

Sources:

- Erik Naso, DP nahazo loka Emmy manana traikefa 20 taona mahery amin'ny indostria.

- Formatt-Hitech, mpanamboatra ny sivana diffusion Bloom Gold.