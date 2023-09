Ny Panagora Asset Management dia mampihena ny tsatòka ao amin'ny Digital Realty Trust

Ny Panagora Asset Management Inc. dia nivarotra 39.3% ny tsatòkany tao amin'ny Digital Realty Trust, Inc. nandritra ny telovolana voalohany. Ny orinasam-pitantanana ny fananana dia nitatitra tamin'ny fangatahana Form 13F vao haingana niaraka tamin'ny Securities and Exchange Commission (SEC) fa manana ampahany 9,912 amin'ny tahirim-bolan'ny orinasa izy, mitentina $ 974,000. Ity fampihenana ny fananana ity dia iray amin'ireo fanovana maromaro nataon'ny hedge funds amin'ny toerany ao anatin'ny fitokisana fampiasam-bola amin'ny trano. Ny Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, ary Norges Bank dia samy nanao fanitsiana vao haingana tamin'ny fananany tao amin'ny Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. dia nanana herinandro tsara, ary niakatra 1.4% ny tahiry ary nisokatra tamin'ny $131.80 tamin'ny zoma. Ny orinasa dia manana tsenam-barotra $ 39.90 lavitrisa, ny tahan'ny vidin'ny 102.17, ary ny beta 0.54. Ny salan'isa 50 andro sy 200 andro ho an'ny tahiry dia $121.81 sy $107.33 tsirairay avy. Ny sanda ambany indrindra amin'ny S.A. tamin'ny 1 dia 85.76 US dolara. Digital Realty Trust dia manana tahan'ny ankehitriny sy tahan'ny haingana amin'ny 133.39, ary koa ny tahan'ny trosa-to-equity amin'ny 0.58.

Digital Realty Trust dia mandoa vola amin'ny isan-taona, ny fandoavana farany ny dividends amin'ny 29 septambra. Ny investisseurs amin'ny zoma 15 septambra dia handray dividends amin'ny $1.22 isaky ny anjara. Ny datin'ny fandoavam-bola farany dia Alakamisy 14 Septambra. dia nandoa 378.30 € dividends ho an'ny isam-bolana farany ary 3.70 % ny fandaniana isan-taona.

Nisy ihany koa ny fifampiraharahana anatiny tao amin'ny Digital Realty Trust. Tamin'ny volana Jolay, nivarotra ampahany 2,770 tamin'ny tahirim-bolan'ny orinasa ny mpitsikilo Cindy Fiedelman tamin'ny sandan'ny $346,250. Tamin'ny volana Jona, ny CAO Peter C. Olson dia nivarotra ampahany 700 tamin'ny tahiry ho $ 73,969. Ny Insiders dia manana 0.39% amin'ny tahirim-bolan'ny orinasa.

Ny mpandinika ny equities isan-karazany dia vao haingana no nanome ny naoty momba ny Digital Realty Trust. Ny BNP Paribas dia nanavao ny tahiry ho "outperform", raha ny StockNews.com kosa dia nanamarika izany ho toy ny "mivarotra". Ny Royal Bank of Canada dia nampitombo ny vidin'izy ireo ho $140.00, ary ny Citigroup dia nampiakatra ny tanjon'izy ireo ho $136.00 miaraka amin'ny isa "mividy".

Digital Realty Trust dia foibe angon-drakitra manerantany, colocation ary orinasa vahaolana amin'ny fifandraisana. Ny sehatra misy azy, PlatformDIGITAL, dia mikendry ny hampivondrona orinasa sy angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanomezana tobim-pamokarana azo antoka sy fomba fiasa vahaolana Pervasive Datacenter Architecture (PDx). Ny orinasa dia manana naoty marimaritra iraisana amin'ny "Hold" ary lasibatry ny vidin'ny consensus $120.93.

Loharano: Panagora Asset Management dia mampihena ny tsatòka ao amin'ny Digital Realty Trust, Digital Realty Trust dia manambara ny Dividend, Transactions Insider ao amin'ny Digital Realty Trust, Fanombanana ny Ratings Analyst, Famakafakana Stock Digital Realty Trust, ary ny mombamomba ny orinasa Digital Realty Trust (MarketBeat)