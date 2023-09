Oscar Health dia manendry mpanatanteraka vaovao hitarika ny fitomboana sy ny paikady

By

Oscar Health, orinasa fiantohana ara-pahasalamana any New York, dia nanambara fanendrena mpanatanteraka lehibe roa hanamafisana ny ekipa mpitarika azy. Kerry Sain dia voatendry ho filoha lefitra mpanatanteraka an'ny + Oscar, raha i Steven Kelmar kosa no andraikitry ny filoha lefitra mpanatanteraka sy lehiben'ny mpiasa amin'ny CEO.

Oscar Health dia nanangana + Oscar tamin'ny taona 2021, sehatra iray izay manolotra drafitry ny fahasalamana ara-pahasalamana tohanan'ny mpamatsy sy isam-paritra mitovy amin'ny drafitry ny fahasalamana lehibe kokoa. Tamin'ny andraikiny teo aloha amin'ny maha lehiben'ny fampiroboroboana ara-barotra ho an'ny Aetna, i Sain dia nanara-maso ny raharaham-pitsaboana ara-barotra ara-barotra. Amin'ny andraikiny vaovao ao amin'ny +Oscar, i Sain dia ho tompon'andraikitra amin'ny paikadin'ny orinasa mankany amin'ny tsena.

Kelmar, izay nitana ny andraikitry ny mpitarika tao amin'ny Aetna sy ny CVS Health, dia mitondra traikefa be dia be amin'ny Oscar Health. Amin'ny maha-Lefitry ny Staff sy filoha lefitry ny mpanatanteraka ao Aetna, dia nitarika ny biraon'ny filoha sy tale jeneraly izy, ary niasa tamin'ny andraikitra stratejika sy fampiharana isan-karazany. Ao amin'ny Oscar Health, Kelmar dia handray anjara lehibe amin'ny fitarihana ny paikadin'ny orinasa sy ny fizotran'ny fitantanana mpanatanteraka.

Mark Bertolini, Tale Jeneralin'ny Oscar Health, dia naneho ny fahatokisany tamin'ny fitarihana an'i Kelmar, ary nilaza fa "Mitondra firaketana tsy mampino amin'ny fanafainganana ny famoronana sy ny fahombiazan'ny orinasa i Steve." Nanampy izy fa ny traikefan'i Kelmar sy ny fampifanarahana amin'ny iraka ataon'ny orinasa dia ho fitaovana amin'ny fampivoarana ny fitomboana sy ny fanatrarana ireo tanjona stratejika fototra.

Ho fanampin'ny Oscar Health, ny orinasam-pahasalamana hafa dia nanao fanendrena mpanatanteraka malaza. Shannon Werb dia voatendry ho Tale Jeneralin'ny Array Behavioral Care, sehatra fitsaboana ara-tsaina sy fitsaboana virtoaly. Dr. Sara Gotheridge dia mandray ny andraikitry ny lehiben'ny mpitsabo, raha i Ben Schlang kosa dia ho Lehiben'ny Fitantanam-bola. Ireo mpanatanteraka ireo dia mitondra ny fiaviany be dia be amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny Array Behavioral Care, miantoka ny fandefasana serivisy klinika avo lenta sy fitantanana ara-bola mahomby.

Mandritra izany fotoana izany, Elucid, orinasa ara-teknolojia ara-pitsaboana miorina any Boston izay manam-pahaizana manokana amin'ny rindrambaiko famakafakana sary azo ampiasaina amin'ny AI ho an'ny aretim-po ho an'ny aretim-po, dia naka an'i Windi Hary ho filoha lefitra zokiny momba ny raharaha ara-dalàna sy ny fitantanana ny kalitao. Ny fahaiza-manaon'i Hary amin'ny famolavolana fitsipika sy ny antontan-taratasy, ary koa ny fitantanana kalitao manerana ny fari-piadidiana iraisam-pirenena, dia ho fananana sarobidy amin'ny fampandrosoana ny iraka Elucid hiadiana amin'ny aretim-po.

Ireo fanendrena mpanatanteraka ireo dia maneho ny fanoloran-tenan'ireo fikambanana ara-pahasalamana amin'ny fanamafisana orina ny ekipan'ny mpitarika azy ireo ary mitarika ny fitomboana amin'ny alàlan'ny hetsika stratejika.

