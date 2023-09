Ny lalao mitaingina indie malaza, "Only Up," izay nahazo mpanaraka be dia be tao amin'ny Twitch, dia nesorina tampoka tao amin'ny fivarotana lalao PC Stream. Ny mpamorona ny lalao, fantatra amin'ny anarana hoe Indiesolodev, dia nanonona ny adin-tsaina nandritra ny volana maro ho anton'ny fanesorana azy.

Ao amin'ny naoty Steam patch mipetaka amin'ny lalao nesorina ankehitriny, nanazava i Indiesolodev fa ny "Only Up" no sahan'izy ireo voalohany amin'ny fampandrosoana lalao, noforonina ho an'ny tanjona famoronana sy hitsapana ny fahaizany. Na izany aza, ny lalao dia niteraka adin-tsaina be ho azy ireo nandritra ny volana maromaro. Naneho ny faniriany izy ireo hametraka ny lalao ao ambadik'izy ireo ary hifantoka amin'ny fahasalamany manokana.

Amin'ny maha-mpianatra famolavolana lalao azy, Indiesolodev dia naneho fa tsy te handray andraikitra hanohana ny “Only Up” intsony izy ireo fa nikasa ny haka aina kely sy hanohy ny fianarany. Nolazain'izy ireo ihany koa ny drafitr'izy ireo hamolavola ny lalao manaraka, izay hanana karazana, toerana ary fifantohana amin'ny cinematography.

Na dia mpamorona solo ho an'ny "Only Up", i Indiesolodev dia mikasa ny hiara-hiasa amin'ny ekipa iray amin'ny lalao manaraka, mitondra ny lohateny hoe "Kith." Ny fanesorana ny "Only Up" amin'ny fivarotana Steam dia manamarika ny fiafaran'ny fahafahan'ny lalao ho an'ny mpilalao.

Ny "Only Up" dia nahazo tsikera tsara tao amin'ny Steam hatramin'ny nivoahany tamin'ny Mey 2023, ary ny 71% amin'ny mpandinika dia nanamarika izany ho traikefa tsara. Ny lalao dia nanaraka ny tantaran'ny zatovo iray antsoina hoe Jackie, izay tsy maintsy niakatra ho any an-tampon'ny tontolon'ny lalao mba hialana amin'ny fahantrana sy hianatra momba ny tenany.

Raha nahasarika mpankafy crypto ny lalao tamin'ny fanondroana ny Goblintown NFTs, dia nisy ihany koa ny fitarainana momba ny fampiasana ny zavakanto NFT. Nipoitra ny fanombatombanana fa mety misy ifandraisany amin'ny fampiasàna fitaovana misy zon'ny mpamorona ny fanesorana ny lalao, anisan'izany ny mozika avy amin'ny seho an-tsary sy lalao video efa misy.

Amin'ny ankapobeny, ny fanesorana tampoka ny "Only Up" tao amin'ny fivarotana Steam dia namela ny mpankafy ho diso fanantenana, fa ny fanapahan-kevitr'i Indiesolodev hanao laharam-pahamehana ny fahasalamany sy hifantoka amin'ny fampandrosoana ny lalao ho avy dia azo takarina.

