Up Only, Lalao Viral amin'ny Twitch, Nosintonina tamin'ny Steam

Ny lalao viral malaza, Only Up, izay nahazo laza be tao amin'ny Twitch nandritra ny fahavaratra, dia nesorina tao amin'ny sehatra Steam. Ny mpamorona ny lalao, fantatra amin'ny anarana hoe SCKR Games, dia naneho ny faniriany hiala amin'ny lalao noho ny adin-tsaina naterak'izany.

Only Up dia nahazo mpanaraka manan-danja tao amin'ny Twitch miaraka amin'ny fomba fijeriny manokana momba ny tantaran'i Jack sy ny Beanstalk. Ny lalao dia nanasongadina fitantarana filôzôfika sy sehatra fanamby rehefa nanandrana niakatra tamin'ny zavatra sy tontolo mitsingevana isan-karazany ny mpilalao.

Na dia teo aza ny fahombiazany tamin'ny Twitch, Only Up dia niatrika fanakianana noho ny fampidirana ny references NFT, ny tsy fisian'ny endri-dalao toy ny asa famonjena, ary ny fiampangana ny fampiasana ny fananan'ny zon'ny mpamorona avy amin'ny mpamorona hafa. Ireo resabe ireo dia nitarika ny lalao nesorina vetivety tao amin'ny Steam tamin'ny volana Jolay talohan'ny niverenany.

Tao amin'ny lahatsoratra fanavaozana, niaiky ny fahadisoany ny mpamorona solo Only Up ary naneho ny faniriany hametraka ny lalao ao ambadik'izy ireo. Notanisainy ny adin-tsaina nateraky ny lalao sy ny filana fiadanan-tsaina sy fanasitranana. Mikasa ny haka fiatoana ny developer ary hanohy ny fianarany eo am-piasana amin'ny lalao manaraka, mitondra ny lohateny hoe Kith. Ity tetikasa vaovao ity dia hanana foto-kevitra, karazana ary toerana hafa, mifantoka amin'ny cinematography. Naneho ny faniriany hiara-hiasa amina ekipa kely hanatsara ny fahaiza-manaony amin'ny famolavolana lalao ihany koa ny mpamorona.

Araka ny fanambaran'izy ireo, Only Up dia tsy azo vidiana amin'ny Steam intsony. Na izany aza, ireo izay efa nividy ny lalao dia mbola afaka misintona sy milalao izany. Miaraka amin'ny hevitra efa ho 13,000, Only Up dia mitazona naoty tsara indrindra.

Sources:

– Lahatsoratra tany am-boalohany: [Ampidiro URL loharano]

- Famaritana: Twitch - sehatra mivantana mivantana ho an'ny mpilalao;

NFT - Non-Fungible Token, fananana nomerika manana fananana tokana voarakitra ao amin'ny sehatra blockchain;

Steam – sehatra fizarana nomerika ho an'ny lalao video.