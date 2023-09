Ny nScrypt miorina any Florida dia mahazo patanty ho an'ny rafitra famokarana nomerika mivantana mivantana amin'ny finday

NScrypt manam-pahaizana manokana momba ny microdispensing any Florida dia nahazo patanty amerikana ho an'ny Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems. Ny rafitra, voarakitra ao anatin'ny kaontenera fandefasana mahazatra, dia natao ho an'ny famokarana nomerika mivantana (DDM) ary afaka miasa amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny thermoplastika, metaly ary seramika.

Ny rafitra dia manana fahaiza-manao fanontana 3D ary koa rafitra pick-and-place elektronika sy bioreactor. Amin'ny fampidirana ny nScrypt's Factory amin'ny teknolojia Fitaovana, ny rafitra modular dia afaka manamboatra fitaovana elektronika miasa feno ihany koa. Ny rafitra dia mirodana amin'ny fitaterana mora ary misy endri-javatra mandroso isan-karazany toy ny gorodona fanariana elektrôkatika, rafi-pifandraisana mitambatra, herin'ny masoandro, ary na dia sehatra fipetrahana drone aza.

Ho fanampin'ity patanty ity, ny sampana fikarohana an'ny nScrypt, Scipio, dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny teknolojia fanontana 3D. Nahavita nanatsara ny fahombiazan'ny 3D Printed Circuit Structures (PCS) izy ireo tamin'ny alàlan'ny teknolojia Factory in a Tool. Ity teknôlôjia ity dia nampiasaina mba hamoronana faritra misy singa fanafanana mifanaraka amin'ny fitaovana elektronika sy teknolojia azo ampiasaina. Nampiasa ny Factory in a Tool koa izy ireo mba hanamboarana CubeSats ho an'ny US Space Force, mampiseho ny fahaizan'ny rafitra mamokatra rafitra saro-takarina miaraka amin'ny fampiasa ao anatiny.

Miaraka amin'ity patanty ity sy ny fandrosoany amin'ny teknolojia fanontana 3D, nScrypt dia mpilalao lehibe amin'ny sehatry ny famokarana additive. Ny rafitra finday modular azy ireo dia manokatra fahafahana vaovao amin'ny famokarana eo an-toerana sy ny famokarana kojakoja namboarina. Ity teknolojia ity dia afaka manova ny indostria isan-karazany, manomboka amin'ny elektronika ka hatramin'ny aerospace.

