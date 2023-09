Nokia G42 5G: Vidin'ny teased sy safidy loko vaovao

By

Nokia G42 5G, finday farany amin'ny andiany G, dia halefa any India amin'ny herinandro ho avy. HMD Global, tompon'ny fahazoan-dàlana an'ny Nokia, dia naneso ny vidin'ny fitaovana tamin'ny alàlan'ny fitantanana ofisialy India X tao amin'ny Twitter. Ny teaser dia nanoro hevitra fa ny telefaona dia ho vidiny ambany Rs. 18,999 ary mety ho tonga amin'ny variana fitadidiana roa. Ankoatr'izay, Nokia dia nanolotra safidy loko So Pink vaovao ho an'ny Nokia G42 5G amin'ny tsena manerantany ivelan'i India.

Ny Nokia G42 5G dia mandeha amin'ny Qualcomm Snapdragon 480+ SoC ary manana efijery LCD 6.56-inch HD+ miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 90Hz. Izy io dia manana hatramin'ny 6GB an'ny RAM sy 128GB amin'ny fitehirizana ao anaty boaty, azo itarina miaraka amin'ny karatra microSD. Ny fitaovana dia mandeha amin'ny Android 13 ary hahazo roa taona fanavaozana Android OS sy fanavaozana fiarovana isam-bolana mandritra ny telo taona manaraka.

Raha resaka fahaizan'ny fakan-tsary, ny Nokia G42 5G dia manana fakan-tsary telo aoriana miaraka amin'ny sensor voalohany 50-megapixel miaraka amin'ny sensor 2-megapixel roa. Eo anoloana dia manana fakan-tsary selfie 8-megapixel. Ny fitaovana dia tohanan'ny bateria 5,000mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny fiampangana haingana 20W.

Ny Nokia G42 5G dia efa navoaka tamin'ny tsena manerantany voafantina miaraka amin'ny safidy loko So Purple sy Gray, ary izao dia hatolotra amin'ny loko vaovao So Pink. Na izany aza, mbola tsy voamarina raha ho hita any India ny safidy loko vaovao.

Ny finday dia azo amidy amin'ny alàlan'ny Amazon India irery ihany, miaraka amin'ny fandefasana ny 11 septambra.

Loharano: Nokia G42 5G dia handeha amin'ny fomba ofisialy any India amin'ny herinandro ho avy

famaritana:

X – Nantsoina hoe Twitter taloha

SOC - Rafitra amin'ny Chip

LCD - Fampisehoana kristaly ranoka

GHz - Gigahertz

RAM - Random Access Memory

GB - Gigabyte

mAh - ora Miliampere