Ny Nintendo Switch Successor dia voalaza fa naseho tao ambadiky ny varavarana mihidy ao amin'ny Gamescom 2023

Araka ny tatitra avy amin'ny Eurogamer, ny mpandimby ny console Nintendo Switch dia naseho tao amin'ny varavarana mihidy ao amin'ny Gamescom 2023. Na dia tsy nanana fahafahana nanandrana azy aza i Eurogamer, dia inoana fa nomena mpamorona mpiara-miasa maromaro. fijery ny console amin'ny endriny sasany.

Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny fihetsiketsehana dia ny dikan-teny "souped" an'ny The Legend of Zelda: Breath of the Wild, natao manokana hanehoana ny fahaiza-manaon'ny Switch 2 tsaho. nambara tamin’io fotoana io.

Ity fomba fampiasana lalao efa nohatsaraina ity mba hampisehoana ny fahombiazany dia mampahatsiahy ny paikadin'ny Sony Interactive Entertainment mankany amin'ny fanombohana ny PlayStation 5, izay nanehoan'izy ireo ny fotoana fandefasana haingana kokoa tao amin'ny Marvel's Spider-Man amin'ny PlayStation 4.

Na dia eo aza ny tsaho manodidina ny mpandimby ny Nintendo Switch, ny orinasa dia tsy mbola nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny fisiany na ny mety ho endri-javatra mety hampidiriny, toy ny fanatsarana ny fampisehoana, ny fanapahan-kevitra 4K, na ny fifanarahana mihemotra. Ny tatitry ny indostria dia milaza fa miomana amin'ny fanambarana ampahibemaso lehibe kokoa i Nintendo amin'ny taona 2024, saingy amin'izao fotoana izao dia mijanona ho tombantombana izany.

Na dia matetika aza ny fifanakalozan-kevitra momba ny Nintendo Switch dia nivezivezy manodidina ny console ka tonga amin'ny faran'ny tsingerin'ny fiainany mahazatra, ny Nintendo dia manohy mahita fahombiazana lehibe amin'ny Switch. Araka ny filazan'ny filohan'ny Nintendo of America, Doug Bowser, ity fahombiazana ity dia avy amin'ny famolavolana hybrid tokana an'ny console sy ny filaharana matanjaka amin'ny lalao malaza.

Noho ny fahombiazan'ny Nintendo Switch sy ny anaram-boninahitra ho avy amin'ny fampandrosoana, toy ny Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, ary ny lalao Princess Peach tsy misy lohateny, dia mbola be dia be ny mitazona ny mpilalao hifanerasera amin'ny Switch tany am-boalohany. .

Na izany aza, rehefa mivoaka ireo lohateny ireo dia lasa tsy azo antoka ny hoavin'ny console. Na dia milaza aza ny fihaonana ao ambadiky ny varavarana mihidy ao amin'ny Gamescom 2023 fa mikasa ny hanova ny Nintendo amin'ny hoavy tsy ho ela, dia mitoetra ny fanontaniana momba ny zavatra horaisin'ny console Nintendo manaraka ary raha hiseho amin'ny 2024 izy io. vaovao bebe kokoa no andrasana hipoitra, manome sary mazava kokoa momba ny drafitra Nintendo amin'ny ho avy.

famaritana:

1. Eurogamer – tranonkala fanaovan-gazety lalao video malaza fantatra amin'ny fandrakofana lalina sy famakafakana ny indostrian'ny lalao.

2. Gamescom – tsenam-barotra lalao video isan-taona natao tany Alemaina, fantatra amin'ny famelabelarana sy fampiharihariana lalao sy fampiononana ho avy.

3. PlayStation 5 – console lalao farany navoakan'ny Sony Interactive Entertainment, manolotra sary nohatsaraina, fampisehoana haingana kokoa ary endri-javatra vaovao raha oharina amin'ny PlayStation 4 teo alohany.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – lalao fitsangatsanganana mihetsiketsika novolavolaina sy navoakan'ny Nintendo, fantatra amin'ny fitrandrahana tontolo misokatra sy ny mekanika lalao vaovao.

5. Marvel's Spider-Man – lalao mahery fo malaza novolavolain'ny Insomniac Games ary navoakan'ny Sony Interactive Entertainment, mampiseho ny fahaiza-manaon'ny PlayStation 5 miaraka amin'ny fotoana fandefasana entana.

6. Fanapahan-kevitra 4K - famaha fampisehoana amin'ny 3840 × 2160 pixels eo ho eo, manome antsipiriany bebe kokoa sy mazava kokoa raha oharina amin'ny fanapahan-kevitra ambany kokoa.

7. Fifanarahana mihemotra - ny fahafahan'ny console lalao milalao lalao avy amin'ny taranaka na sehatra teo aloha.

8. Doug Bowser – filohan'ny Nintendo of America, tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fiasan'ny orinasa eo amin'ny tsenan'i Amerika Avaratra.

Sources:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)