Ny hetsika Nintendo Direct ho avy dia voalaza fa hamoaka lohateny mampientam-po

Misy tsaho miely fa hampiantrano hetsika Nintendo Direct amin'ny herinandro ho avy i Nintendo, na dia tsy nisy fanamafisana ofisialy aza. Ny fanombantombanana dia milaza fa ny hetsika dia hampiseho anaram-boninahitra maromaro voalohany, anisan'izany ny Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, ary WarioWare: Move It.

Na izany aza, ny zavatra iray tsy horesahina mandritra ny hetsika dia ny Switch 2 andrasan'ny maro, mpandimby ny console portable malaza. Na eo aza izany, ao ambadiky ny sehatra dia toa efa niasa tamin'ny console prototype i Nintendo, izay nasehon'izy ireo tamin'ny mpamorona tamin'ny hetsika Gamescom vao haingana.

Ny mpanatrika dia nomena tsipìka amin'ny dikan-teny nohavaozina The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ahitana fitaovana nohavaozina. Tsy fantatra ny mombamomba ity fitaovana vaovao ity amin'izao fotoana izao.

Amin'izao fotoana izao, ny dikan-teny rehetra amin'ny Nintendo Switch tany am-boalohany dia ampiasain'ny Nvidia Tegra X1 chip, izay navoaka voalohany tamin'ny 2015. Na dia misy dikan-teny vaovao kokoa aza dia misy ny X1 + chip avy amin'ny 2019, izay manome fiainana bateria nohatsaraina, ny fampisehoana dia tsy miova. .

Ny chip Tegra X1 dia heverina ho efa lany andro, manana kojakoja Cortex-A57 efatra amin'ny 1.02GHz ary kotera A53 efatra, miaraka amin'ny GPU miorina amin'ny Maxwell avy amin'ny taranaka GTX 900. Ho fanampin'izany, miaraka amin'ny LPDDR4 RAM taloha, manome fahatsiarovana 4GB. Raha ampitahaina amin'ny chips smartphone maoderina, ny chip Tegra X1 dia lavo amin'ny fampisehoana.

Ny fanontaniana mbola tsy voavaly dia raha niara-niasa tamin'i Nvidia indray i Nintendo ho an'ny Switch 2, na raha nisafidy mpamatsy fitaovana hafa izy ireo. Ny fotoana ihany no hilaza.

Ny datin'ny fandefasana ny Nintendo Switch 2 dia ny faran'ny 2024, miaraka amin'ny fanambarana ofisialy mety hitranga alohan'izany. Raha jerena ny Switch tany am-boalohany, dia nampidirina voalohany ho "NX" tamin'ny martsa 2015 izy io, nahazo fanambarana feno tamin'ny Oktobra 2016, ary navoaka tamin'ny volana martsa 2017.

Sources:

– [1]