Spyware mifandray amin'ny orinasa Israeliana NSO manararaotra ny tsy fahampian'ny fitaovana Apple, hoy ny Citizen Lab

Ny vondrona mpanara-maso nomerika Citizen Lab dia nitatitra ny fahitana ny spyware mifandray amin'ny orinasa Israeliana NSO izay nanararaotra ny lesoka vao hita tamin'ny fitaovana Apple. Ny lesoka dia namela ny marimaritra iraisana amin'ny iPhones mitantana ny kinova farany an'ny iOS (16.6) tsy misy fifampiraharahana avy amin'ilay niharam-boina. Nahita porofon'ny fanararaotana ny Citizen Lab rehefa nijery ny fitaovana Apple an'ny mpiasa iray avy amin'ny vondrona fiarahamonim-pirenena monina any Washington.

Citizen Lab, miorina ao amin'ny Sekoly Munk School of Global Affairs and Public Policy ao amin'ny Oniversiten'i Toronto, dia nanantitrantitra ny anjara andraikitry ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fitadiavana fanafihana be pitsiny. John Scott-Railton, mpikaroka zokiolona ao amin'ny Citizen Lab, dia nilaza hoe: "Ity dia mampiseho fa ny fiarahamonim-pirenena indray no rafitra fampitandremana mialoha momba ny fanafihana tena sarotra."

Taorian'ny fahitana dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny fitaovany i Apple mba hamahana ireo lesoka notaterin'ny Citizen Lab. Tsy nanome fanehoan-kevitra fanampiny momba ny toe-draharaha ny orinasa. Na izany aza, nanentana ny mpanjifa ny Citizen Lab mba hanavao ny fitaovany mba hiarovana ny tenany amin'ny mety hisian'ny fitsikilovana spyware.

NSO, orinasa israeliana ao ambadiky ny fitsikilovana, dia niharan'ny fitsikilovana noho ny filazana fanararaotana, anisan'izany ny fanaraha-maso ny manampahefana ao amin'ny governemanta sy ny mpanao gazety. Ny governemanta amerikana dia nanao lisitra mainty ny NSO tamin'ny 2021 noho ireo fiampangana ireo.

Tena ilaina ho an'ny tsirairay sy ny fikambanana ny mijanona ho mailo sy manavao haingana ny fitaovany mba hiantohana ny fiarovana amin'ny loza mety hitranga amin'ny cyber.

famaritana:

– Spyware: Malware ampiasaina hitsikilo na hanangona vaovao avy amin'ny fitaovana na tambajotra tsy misy faneken'ny mpampiasa.

– Fahadisoana: fahalemena na vulnerable amin'ny logiciel na hardware izay azon'ny mpanafika cyber.

- Fiarahamonim-pirenena: Enti-milaza ny hetsika iombonana ivelan'ny toe-draharaham-panjakana, ara-barotra, na fianakaviana. Tafiditra ao anatin'izany ireo fikambanana sy olon-tsotra misolo tena ny olana ara-tsosialy ary mampiroborobo ny demokrasia sy ny zon'olombelona.

