Ny Mortal Kombat Reboot dia mamerina an'i Nitara Feo sy modely nataon'i Megan Fox

Ny Warner Bros. Games dia nanambara fa i Nitara, ilay mpiady vampira hita farany tao amin'ny Mortal Kombat: Deadly Alliance tamin'ny 2002, dia hiverina amin'ny andiany amin'ny reboot ho avy, Mortal Kombat 1. , Warner Bros. dia nanambara fa ny toetra dia havoaka sy ho modely amin'ny mpilalao Megan Fox, fantatra amin'ny anjara asany ao amin'ny Jennifer's Body and Transformers.

I Nitara, zavaboary vampira avy amin'ny fanjakana hafahafa, dia aseho ho ratsy sy tsara, rehefa miady amin'ny famonjena ny olony. Megan Fox dia naneho ny fitiavany ny toetrany, ary nilaza hoe: "Vampire izy, izay mazava ho azy fa manakoako na inona na inona antony." Nizara ihany koa i Fox fa ny fandraisany anjara amin'ny fanehoana an'i Nitara dia mihoatra noho ny fanomezana ny feo fotsiny, ary nilaza izy hoe: “[Ny filalaovana an-tsehatra Nitara] dia manery ahy hiditra amin'ny faritra izay tsy mahazo aina ahy. Tena nahafinaritra ahy ny nanao izany, ary nahatonga ahy hanana fahafahana bebe kokoa amin’ny tenako izany.”

Ao amin'ny Mortal Kombat 1 ho avy, Nitara dia mampiseho fahafatesana vaovao sy tsy mbola hita. Ny tranofiara dia mampiseho an'i Nitara amin'ny fampiasana ny hohon-tanany mirefy dimy santimetatra mba handroahana ny mpifanandrina aminy, mihazona ny atin'izy ireo toy ny tady ary ny elatry ny ramanavy no mampiakatra azy eny amin'ny rivotra. Tamin'ny daka mahery vaika no nalefany nianjera ny mpifanandrina taminy, ka nianjera ny nofon'izy ireo, ka taolam-paty vaky ihany no navelany.

Ny mpankafy dia afaka manantena ny hiaina bebe kokoa amin'ny fomba fiadian'i Nitara tsy manam-paharoa rehefa mivoaka ny Mortal Kombat 1 amin'ny 19 septambra ho an'ny PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ary PC. Na izany aza, ireo izay manafatra ny premium sy ny edisiona mpanangom-bokatra dia hahazo fidirana mialoha manomboka ny 14 septambra.

