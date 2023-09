Jean-Claude Van Damme dia nanao ny voalohany tao amin'ny Mortal Kombat 1

By

Tamin'ny fisehoana vao haingana tao amin'ny fandaharana YouTube 'Hot Ones', Ed Boon, mpiara-mamorona an'i Mortal Kombat, dia nanambara ny hoditr'i Jean-Claude Van Damme tena andrasan'ny mpilalao Johnny Cage amin'ny Mortal Kombat 1 ho avy. andian-dahatsoratra, satria ny mpamorona no nihevitra tany am-boalohany ny lalao ho fanomezam-boninahitra ny malaza mpanao haiady sy mpilalao sarimihetsika.

Nohazavain'i Boon fa fony izy ireo namolavola ny lalao Mortal Kombat voalohany indrindra, dia nanatona ny ekipan'i Van Damme izy ireo mba hahitana raha te ho liana amin'ny maha mpilalao ny lalao arcade izy. Indrisy anefa fa tsy nahomby izy ireo tamin'ny fiezahany hiara-hiasa aminy tamin'izany fotoana izany. Na izany aza, tao anatin'ny vintana iray, dia afaka niantoka ny fandraisan'i Van Damme anjara tamin'ny Mortal Kombat 1 izy ireo, ary nanome ny feony ho an'ny toetrany izy ireo.

Faly erỳ ireo mpankafy ny andian-dahatsoratra nijery voalohany ny hoditra Jean-Claude Van Damme ho an'i Johnny Cage. Ny fanehoan-kevitra dia tena tsara, ary maro no naneho ny hagagany noho ny hatsarany. Nandritra ny fizarana Hot Ones ahitana an'i Ed Boon no nitrangan'ilay fanambarana, ary azo jerena amin'ny marika 5:50 amin'ny lahatsary.

Ity vaovao ity dia tonga fotoana fohy taorian'ny fanambarana fa ny mpilalao sarimihetsika Megan Fox dia haneho ny Outworld vampire Nitara ao amin'ny Mortal Kombat 1. Miaraka amin'ireo fanampim-panazavana mampientam-po amin'ny lisitra ireo, dia mitohy ny fiandrasana ny lalao.

Sources:

– Sary: First We Feast – Hot Ones (amin'ny YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.