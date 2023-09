Microsoft Paint ao amin'ny Windows 11 dia mampiditra fitaovana fanesorana ny background

By

Microsoft dia nanao dingana lehibe amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ny fampiharana Paint ao Windows 11 miaraka amin'ny fampidirana fitaovana fanesorana lafika. Mitovy amin'ny fampiasa hita ao amin'ny Adobe Photoshop, ity endri-javatra ity dia mamela ireo mpampiasa Windows hanala mora foana ny fiaviana amin'ny sary miaraka amin'ny tsindry tokana, manamora ny asa fanitsiana sary.

Mba hanararaotra ity fitaovana mahery vaika ity dia mila miantoka aloha ny mpampiasa fa manana ny kinova farany amin'ny fampiharana Paint izy ireo. Izy ireo dia afaka manavao ny Windows 11 Paint app amin'ny version 11.2306.30 amin'ny alàlan'ny Microsoft Store. Rehefa nohavaozina dia afaka manomboka ny fampiharana ny mpampiasa ary manokatra ny sary tian'izy ireo ovaina amin'ny lamba fotsy.

Mba hidirana amin'ny fitaovana fanalana lafika, mila mijery eo amin'ny farany ambony havia amin'ny sary ny mpampiasa ary mitady ny fizarana 'Sary'. Ao anatin'ity fizarana ity dia hahita sy hisafidy ny bokotra 'Background Remove' izy ireo. Amin'ny alalan'ny fipihana ity bokotra ity dia ho esorina ny fiaviana manontolo amin'ny sary, ka ny sarin'ny lohahevitra nofantenana ihany no sisa.

Ho an'ireo izay maniry fifehezana bebe kokoa amin'ny fizotry ny fanitsiana, ny fitaovana fanesorana lafika dia mamela ny fanesorana manokana. Azon'ny mpampiasa atao ny mampiasa ny fitaovana mifantina mahitsizoro mba hamaritana ny faritra tian'izy ireo hanesorana ny lamosina, izay manome mazava kokoa.

Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana fanesorana ny lamosina dia tsy misy afa-tsy amin'ny Windows Insiders, ary i Microsoft dia tsy nanome fe-potoana manokana ho an'ny famoahana ny endri-javatra. Na izany aza, mifototra amin'ny fomba fanao taloha, dia azo inoana fa hamoaka ilay fitaovana ho an'ny rehetra ny orinasa Windows 11 mpampiasa taorian'ny fitsapana herinandro vitsivitsy. Noho izany, tsara ho an'ny mpampiasa ny mijery ny vaovao farany.

Miaraka amin'ny fanampin'ny fitaovana fanesorana lamosina, Microsoft Paint in Windows 11 dia manao fanovana sary ho mora kokoa sy mahomby ho an'ny mpampiasa mamorona. Ity endri-javatra ity dia manatsotra ny fizotran'ny fanokanana lohahevitra amin'ny fiaviany, ary na dia voafetra ho an'ny Windows Insiders amin'izao fotoana izao aza, dia antenaina fa ho hita be dia be izany ato ho ato.

