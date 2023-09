Famelomana indray ny lova navelan'ny CD-i Philips: Arzette sy ny fanahafana ny lalao “Ratsy”

By

Tamin'ny 1991, ny Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) dia niditra tao amin'ny indostrian'ny lalao. Raha nampanantena ny hilalao CD sy lalao video ny CD-i, dia ao amin'ny lalao natolony ihany no mahamenatra azy. Marihina fa ny franchise Zelda dia anisan'ireo anaram-boninahitra tonga tao amin'ity sehatra ity, saingy nihaona tamin'ny fanalam-baraka sy fahadisoam-panantenana. Mandroso haingana amin'ny taona 2023, ary i Seth Fulkerson, fantatra amin'ny anarana hoe "Dopply," dia natokana hamoaka an'i Arzette: The Jewel of Faramore, lalao platformer izay manome voninahitra ny lalao hafahafa sy voatsikera matetika amin'ny vanim-potoana CD-i.

Ny demo an'i Arzette tao amin'ny PAX West 2023 dia naneho ny fanoloran-tena sy ny fiheverana ny antsipiriany izay narotsak'i Fulkerson tao amin'ilay tetikasa. Ny lalao dia maka am-pahatokiana ny sary sy ny mekanika amin'ny lalao CD-i Zelda tany am-boalohany. Fulkerson, miaraka amin'ireo mpankafy lalao retro Limited Run, dia namerina indray ny sary hosodoko vita amin'ny tanana, sprites amin'ny antsipiriany, ary na dia ireo cutscenes malaza ratsy izay nohamavoin'ny maro aza. Na dia eo aza ny fiheverana ratsy manodidina ny akora loharano, i Fulkerson dia mahita ny mety amin'ny lalao tany am-boalohany, manome lanja ny fifangaroan'izy ireo amin'ny endrika tsipika sy tsy misy tsipika ary ny fomba fijery miavaka.

Raha lasa karazana malaza ny maka tahaka ny lalao retro, i Arzette dia misongadina ho iray amin'ireo andrana voalohany haka tahaka ny traikefa CD-i. Eken'i Fulkerson fa mpilalao maro no mety tsy manana fahalalana momba ny lalao izay nanentana an'i Arzette, saingy mino fa ny platformer hetsika hosodoko amin'ny tanana miaraka amin'ny cutscenes mahafatifaty ary indraindray mamy dia azon'ny rehetra mankafy. Ho an'ireo izay mahafantatra ny loharanon-kevitra, misy atody Paska sy fanondroana an-kolaka miparitaka manerana ny lalao, manampy sosona hafaliana fanampiny.

Na dia tsy afaka manondro mazava ny lalao Zelda CD-i tany am-boalohany aza i Fulkerson noho ny antony ara-dalàna, dia mandray ny aingam-panahin'izy ireo izy rehefa miezaka mamorona traikefa mahaleo tena sy miavaka miaraka amin'i Arzette. Raha ny marina, ny iray amin'ireo mpanakanto tany am-boalohany avy amin'ny lalao CD-i Zelda, Rob Dunlavey, dia nandray anjara tamin'ny sarintanin'izao tontolo izao sy ny zavakanto ambaratonga ao Arzette, mampiseho ny fifandraisan'ny tetikasa roa.

Ny mampiavaka an'i Arzette dia ny fiezahana mafy hamelona indray ny vanim-potoanan'ny filokana be dia be. Hita ao anatin'ity tetikasa ity ny fitiavan'i Fulkerson amin'ny lalao tsy dia ankasitrahana sy ny finoany amin'ny mety ho vitany. Miaraka amin'i Arzette, manantena izy ny hampiseho fa amin'ny fotoana, ny loharanon-karena ary ny famolavolana lalao tsara, na dia ny lalao “ratsy” aza dia azo ovaina ho zavatra mahafinaritra sy tsy hay hadinoina.

