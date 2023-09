Miomana amin'ny fiafaran'ny herinandro ny mpampiasa vola ao anatin'ny ahiahin'i Shina sy ny tanjaky ny dolara

By

Miandry fatratra ny faran'ny herinandro ireo mpampiasa vola satria ny ahiahy momba ny fameperana an'i Shina amin'ny iPhones sy ny fanamafisana ny dolara dia manohy manaloka ny tsena manerantany. Ny tatitra momba an'i Shina manakana ny fampiasana iPhones ataon'ny mpiasam-panjakana dia nitarika fihenam-bidy lehibe teo amin'ny tombotsoan'ny tsenan'i Apple, ka manodidina ny 200 lavitrisa dolara no rava tao anatin'ny roa andro monja. Nisy fiantraikany tamin'ny sehatry ny teknolojia amerikana midadasika ihany koa izany ary nitarika ny fihenan'ny anjaran'ny mpamatsy Apple lehibe any Azia. Satria miankina betsaka amin'i Shina ny fidiram-bolan'ny Apple, izay misy mpiasa an'arivony miasa amin'ny orinasa sy ny mpamatsy azy, dia manan-danja ny fiantraikan'ireo fefy ireo.

Nandritra izany fotoana izany, ny Huawei Technologies any Shina dia nanomboka ny fivarotana ny finday vaovao, ny Mate 60 Pro +, izay manampy amin'ny fahombiazan'ny fahaizan'ny orinasa teknolojia sinoa handresy ny sazy amerikana. Manampy izany ny fifaninanana sy ny fanamby atrehin'i Apple eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.

Ny fiakaran'ny vokatra amerikana sy ny andrasana amin'ny fiakaran'ny tahan'ny zanabola dia nanampy tamin'ny tanjaky ny dolara vao haingana. Ny dolara dia eo an-dalam-pandraiketana amin'ny herinandro fahavalo manaraka ny tombony amin'ny harona vola. Ny tetikady Forex dia manoro hevitra fa ny fandresena ny tanjaky ny dolara dia ho sarotra ho an'ny ankamaroan'ny vola lehibe amin'ny faran'ny taona. Izany dia nametraka tsindry amin'ny vola hafa, toy ny yuan an-dranomasina sy ny yen, miaraka amin'ny yuan mahatratra ny ambany 16 taona ary ny yen dia mihodinkodina eo akaikin'ny 145 isaky ny dolara.

Rehefa mifoha i Eoropa, dia miomana amin'ny faran'ny herinandro mety hikorontana ny mpampiasa vola. Ny index pan-European STOXX 600 dia niaina fito andro faharesena, ny ratsy indrindra hatramin'ny Febroary 2018. Ny fifantohana amin'ny tsena ihany koa dia hifindra any amin'ny Casino mpivarotra fivarotana lehibe frantsay be trosa taorian'ny nanesorana azy tao amin'ny fanondroana SBF-120 an'ny orinasa lehibe any Paris. .

Amin'ny ankapobeny, ny fampifangaroana ny ahiahin'i Shina sy ny tanjaky ny dolara dia niteraka fisalasalana sy fikorontanana teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny mpampiasa vola dia mijery akaiky ireo fivoarana ireo sy ny mety ho fiantraikany amin'ny sehatra sy ny vola isan-karazany, ka mahatonga ny faran'ny herinandro sarotra.

famaritana:

- Kapitalin'ny tsena: Ny totalin'ny sandan'ny dolara amin'ny petra-bolan'ny orinasa iray.

– Forex: Ny tsenan'ny fifanakalozam-bola vahiny ivarotana vola.

- Presales: Ny hetsika fivarotana vokatra alohan'ny hamoahana azy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny besinimaro.

- Sehatry ny teknolojia: Ny ampahany amin'ny tsenam-bola ahitana orinasa mifantoka amin'ny vokatra sy serivisy mifandraika amin'ny teknolojia.

Loharano: Reuters (Ankur Banerjee)