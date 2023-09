Misy Adaptation Anime Tales of Arise ve? Fandinihana ny zavatra mety hitranga

By

Ireo mpankafy ny JRPG malaza, Tales of Arise, dia miandry fatratra ny vaovao momba ny fampifanarahana amin'ny anime. Ny Tales of Arise dia nahasarika ny fon'ny mpilalao eran-tany tamin'ny fitantarany mambabo sy ny sary manaitra, anisan'izany ny sary mihetsika avy amin'ny studio malaza Ufotable.

JRPG, na Lalao Japoney Role-Playing, dia karazana lalao video avy any Japana fantatra amin'ny fifantohana amin'ny tantara sy ny zava-mitranga any amin'ny tontolon'ny fantasy. Ireo lalao ireo dia manasongadina ady mifototra amin'ny fihodinana ary miavaka amin'ny sangan'asany maro loko.

Ny Tales of Arise dia mitantara ny tantaran'i Rena, planeta iray izay nofehezin'ny mponina tao nandritra ny 300 taona. Ny lalao dia manaraka ny dian'olona roa, Alphen sy Shionne, izay miezaka manova ny hoaviny ary manoratra indray ny hoaviny.

Na dia manana lova manankarena amin'ny lalao video aza ny andian-tantara Tales of Arise, ny sasany amin'izy ireo dia namboarina ho an'ny OVA sy andian-tantara amin'ny fahitalavitra, ny mpankafy dia manontany tena raha toa ka ao anatin'ny asa ny fampifanarahana an-tsary ny Tales of Arise. Tamin'ny resadresaka vao haingana, Yusuke Tomizawa, mpamokatra andian-tantara Tales dia nanambara fa tamin'ny 3 septambra 2023, dia tsy misy drafitra avy hatrany amin'ny fampifanarahana an-tsary Tales of Arise.

Nohazavain'i Tomizawa fa ny lalao dia natao ho traikefa ifanakalozan-kevitra, ary ny lalao, ny fifaneraserana amin'ny toetra ary ny safidin'ny mpilalao dia tafiditra ao anatin'ny hatsarany. Ireo singa ireo dia mety tsy adika amin'ny fomba mirindra ho an'ny andian-dahatsary mihetsika.

Na izany aza, Tomizawa dia naneho ny fisokafan'ny ekipa amin'ny mety hisian'ny fampifanarahana amin'ny anime amin'ny ho avy. Na dia tsy misy drafitra mivaingana aza amin'izao fotoana izao, dia mbola afaka manantena ny fampifanarahana amin'ny anime ny mpankafy ary tokony hiandry ny fanambarana ofisialy avy amin'i Bandai Namco na Ufotable, izay samy studio mety hamoaka ny Tales of Arise.

Mandritra izany fotoana izany, ny mpankafy dia afaka manohy miroboka ao amin'ny tontolon'ny tantara manankarena sy mavitrika amin'ny Tales of Arise amin'ny alàlan'ny fanandramana mivantana ny lalao. Ny tsy fisian'ny fampifanarahana amin'ny anime dia mety hahatonga ny mpankafy maniry bebe kokoa, fa ny fifantohana dia mijanona amin'ny fanomezana traikefa amin'ny filokana.

