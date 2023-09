By

Miaraka amin'ny famoahana ny kinova farany indrindra amin'ny vokatra be mpividy indrindra an'i Apple, ny iPhone, ora vitsivitsy monja dia efa mihalehibe ny fientanentanana. Na dia teo aza ny fanerena avy amin'ny EU sy Shina tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, Apple dia manohy manjaka amin'ny tsenan'ny smartphone. Na izany aza, nihena ny varotra finday eran'izao tontolo izao, ary ny headset virtoaly virtoaly Apple izay andrasan'ny maro dia tsy ho hita raha tsy amin'ny taona manaraka. Ny headset dia antenaina hanana vidiny $3,500 (£2,780) na ny mitovy aminy amin'ny vola Nizeriana, ₦2,749,220.022.

Mandritra izany fotoana izany, ireo mpankafy Apple dia miandry fatratra ny famoahana ny iPhone taranaka faha-16, fitaovana iray nanova ny tsenan'ny finday hatramin'ny nidirany tamin'ny taona 2007. Na dia eo aza ny tsy fisian'ny fijerena ofisialy avy amin'ny Apple, dia efa ho dimy lavitrisa ny valin'ny fikarohana Google momba ny " iPhone 15." Ny fanombantombanana sy ny fivoahana dia milaza fa ny modely vaovao dia ho maivana kokoa miaraka amin'ny chip nohatsaraina, ny fiainana bateria tsara kokoa, ny fakan-tsary nohatsaraina ary ny chassis titanium.

Ny antony iray mahatonga ny fivarotana smartphone miadana eran'izao tontolo izao dia ny fitazonana ny fitaovany mandritra ny fotoana maharitra ny mpanjifa. Tsy noho ny vidiny ihany no anton’izany fa efa nihena ihany koa ny faniriana hanavao. Ben Wood, manam-pahaizana momba ny smartphone, dia mino fa ny Apple dia nahatsapa fa ny fitazonana iPhones be dia be fotsiny dia zava-bita lehibe.

Amin'ny hetsika isan-taona amin'ny volana septambra, Apple dia andrasana hampiseho ny iPhone vaovao amin'ny extravaganza an-tsehatra, manasongadina ny fahaizan'ny orinasa. Na izany aza, ny fivoarana ara-batana iray miavaka amin'ny iPhone 15 dia ny fampidirana seranan-tsambo tariby USB-C. Hanamora ny fampifandraisana iPhones amin'ny fitaovana hafa mampiasa USB-C izany, fa tsy toy ny tariby tselatra fananan'ny iPhones amin'izao fotoana izao.

Raha manizingizina i Apple fa mitondra fanavaozana lehibe kokoa ny fiovan'ny vokatra, ny Vondrona Eoropeana dia nandidy fa ny fitaovana entin-tanana rehetra dia hifanaraka amin'ny charger manerantany amin'ny Desambra 2024. Ny governemanta Shinoa dia vao haingana ihany koa no nandrara iPhones amin'ny tranom-panjakana noho ny fiarovana, ka nahatonga ny vidin'ny Apple. hiovaova. Na izany aza, mbola be mpitady ny iPhones, indrindra any Afrika, izay lasa malaza kokoa amin'ireo izay tsy nahavidy azy teo aloha ny iPhones faharoa.

Rehefa miomana ny hamoaka ny iPhone 15 i Apple, dia mitoetra ny fanontaniana: ohatrinona no tena ilain'ny mpanjifa, na tadiavina, ny iPhone farany? Ny fotoana ihany no hilaza.

