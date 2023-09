Apple dia namoaka iPhone 15, Apple Watch Series 9 ary AirPods Pro 2 miaraka amin'ny USB-C Charging

By

Apple dia vao avy nanambara ny tsipika vaovao andrasana ho an'ny 2023, anisan'izany ny iPhone 15, Apple Watch Series 9, ary AirPods Pro 2 miaraka amin'ny USB-C charging. Ny iPhone 15 dia tonga miaraka amin'ny fifandimbiasana amin'ny USB-C ary zoom fakantsary lava kokoa ho an'ny modely Pro. Manantena ny orinasa fa ireo tolotra vaovao ireo dia hitaona ny mpanjifa hanatsara sy hamadika ny tsipika vao haingana amin'ny vidin'ny anjarany.

Ny dikan-teny mahazatra sy miampy habe amin'ny iPhone 15 dia mitazona ny singa famolavolana ny maodely teo aloha, ao anatin'izany ny lafiny aluminium sy ny lamosina ary ny anoloana. Na izany aza, izy ireo izao dia manasongadina sisiny miondrika vaovao sy kisary kely kokoa "nosy mavitrika" eo an-tampon'ny efijery. Ny rafitra fakantsary roa dia nohatsaraina be, miaraka amin'ny sensor lehibe 48-megapixel ary zoom optika 2x.

Ireo modely vaovao koa dia mirehareha amin'ny efijery avo roa heny noho ny hazavana, ahafahana mamaky tsara kokoa any ivelany. Ny endri-javatra miavaka iray hafa dia ny fampidirana ny seranan-tsambo USB-C, izay ahafahana mamaly sy mifanentana amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny telefaona dia manana chip A16 ary ho hita any amin'ny fivarotana amin'ny 22 septambra, manomboka amin'ny £ 799 ($ ​​799) ho an'ny iPhone 15 ary £ 899 ($ ​​​​899) ho an'ny iPhone 15 Plus.

Ny maodely iPhone 15 Pro sy 15 Pro Max avo lenta dia mahazo fanavaozana be indrindra amin'ity taona ity, ao anatin'izany ny bezel kely kokoa, ny fitaratra lamosina ary ny sisiny titane mba hanatsarana ny faharetana sy ny lanja maivana kokoa. Ny switch mute dia nosoloina bokotra hetsika afaka manao asa maro. Ireo modely ireo ihany koa dia ahitana ny chip A17 Pro ho an'ny fanatsarana ny fampisehoana, seranana USB-C haingana kokoa ary fakantsary tsara kokoa. Ny iPhone 15 Pro Max, indrindra indrindra, dia miaraka amin'ny fakan-tsary telephoto 12MP izay manome zoom optika 5x, mitovy amin'ny telefaona Samsung sy Google.

Apple dia nampiditra ny Apple Watch Series 9 sy Ultra 2 ihany koa. Ny Series 9 dia mitazona ny endrika mahazatra ary manolotra puce S9 vaovao ho an'ny fanodinana haingana kokoa sy efijery mamirapiratra. Ny Ultra 2 kosa dia manana écran 3,000nit mamiratra kokoa ary kitapo vita amin'ny titane 95% recycled. Ireo modely roa ireo dia azo alaina manomboka amin'ny £399 ($399) ho an'ny Apple Watch Series 9 ary £799 ($799) ho an'ny Watch Ultra Series 2.

Amin'ny ankapobeny, ny filaharan'ny vokatra farany an'ny Apple dia mampiseho fanatsarana ny fampisehoana, ny famolavolana ary ny faharetana. Ireo tolotra vaovao ireo dia natokana ho an'ny magazay amin'ny 22 septambra, ary manantena i Apple fa hamerina ny fahalianan'ny mpanjifa izy ireo ary hampitombo ny toeran'ny tsena.

Sources:

- Lohatenin'ny lahatsoratra loharano: Apple dia manambara ny iPhone 15 sy iPhone 15 Pro miaraka amin'ny USB-C sy fakan-tsary zoom

- Lohatenin'ny lahatsoratra loharano: Apple dia manambara ny Apple Watch Series 9 sy Ultra 2 smartwatches