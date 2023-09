Etazonia dia midera ny fampidirana an'i India ny DPI ao amin'ny Fihaonambe G20, manambara ny Global DPI Repository

By

Ny fampidirana ny fotodrafitrasa ho an'ny daholobe nomerika (DPI) ao amin'ny Fanambarana G20 Delhi dia nankasitrahan'ireo mpandray anjara, miaraka amin'ny governemanta amerikana nidera ny ezaka nataon'i India momba izany. Ny Fanambarana Delhi, nolaniana tamin'ny 10 septambra 2023, dia mifantoka amin'ny olana lehibe eran-tany toy ny fiovan'ny toetr'andro sy ny ady ao Okraina, fa manasongadina ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fandraisana ny DPI hanenjehana ny fisarahana nomerika sy hampiroboroboana ny fampandrosoana.

DPI dia manondro andiana teknolojia nomerika izay manamora ny rafitra famantarana nomerika, tambajotra fandoavam-bola nomerika, ary fitaovana hafa mitovy amin'izany. Ny DPI ao India dia ahitana hetsika toy ny Aadhaar, United Payments Interface (UPI), ary Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ny fananganana tahiry DPI manerantany dia teboka manan-danja amin'ny Fanambarana Delhi, mikendry ny hampiantrano vahaolana DPI avy amin'ny firenena samihafa mba ho mora hita sy azo raisina.

Ny tahiry virtoaly, izay eo am-pamolavolana amin'izao fotoana izao, dia hampiantranoana amin'ny tranokala DPI.Global. Mikatsaka ny hamahana ny hantsana fahalalana manodidina ny famolavolana sy ny fametrahana ny DPI amin'ny ambaratongan'ny mponina. Ireo firenena mandray anjara dia afaka misafidy ny hampiseho fampahalalana momba ny vahaolana DPI-ny, manampy ny hafa hamolavola ny azy manokana.

Abhishek Singh, Tale Jeneralin'ny National e-Governance Division (NeGD) sy Digital India Corporation, dia nanamafy fa i India no mitondra ny famoronana ny tahiry DPI manerantany. Ny sehatra dia tsy ny vahaolana avy amin'ny mpikambana G20 ihany fa ny avy any amin'ny firenena hafa koa. Nilaza i Singh fa firenena maro no naneho fahalianana amin'ny famerenana ireo vahaolana ireo, ary hisy ny fanambarana fanampiny momba ny fandraisan'izy ireo anjara.

Ny One Future Alliance (OFA), izay natsangan'ny mpikambana G20, dia nanaiky ihany koa ny rafitra ho an'ny fampandrosoana, ny fametrahana ary ny fitantanana ny DPI. Ny OFA dia mikendry ny hanome fampivoarana fahaiza-manao, famatsiam-bola, fanampiana ara-teknika ary fiaraha-miasa manerantany amin'ny fampiharana ny DPI any amin'ireo firenena ambany fidiram-bola.

Nidera ny fampidirana ny DPI tao amin'ny Fanambarana Delhi ny manam-pahaizana momba ny indostria sy ny mpitarika ao amin'ny hetsika DPI ao India. T Koshy, Tale Jeneralin'ny ONDC, dia nanasongadina ny fomba nanehoan'ny DPI India ny fiaraha-miasa eo amin'ny governemanta sy ny orinasa tsy miankina mba hamoronana tsena salama sy misokatra. Pramod Varma, lehiben'ny architect an'i Aadhaar teo aloha, dia nanantitrantitra ny maha-ilaina ny tahiry DPI manerantany izay azon'ny firenena ampiasaina amin'ny fananana loharano misokatra. RS Sharma, Tale Jeneralin'ny National Health Authority (NHA) teo aloha, dia niarahaba ny mpitarika DPI ao India sy ny fahaizany mamaha olana isan-karazany amin'ny alàlan'ny fomba fiasa momba ny tontolo iainana.

Ny fametrahana tahiry DPI manerantany sy ny fampidirana ny DPI ao amin'ny Fanambarana G20 Delhi dia mampiseho ny fanoloran-tenan'i India amin'ny fampidirana nomerika sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny teknolojia nomerika.

