Ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena dia manolo-tena amin'ny famahana ny fiovan'ny toetr'andro, ny faharefoan'ny trosa ary ny Tetezamita nomerika

Tao anatin'ny fanambarana iraisana tsy fahita firy, ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) sy ny Banky Iraisam-pirenena dia nanome toky fa hampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny famahana ireo olana goavana eran-tany toy ny fiovan'ny toetr'andro, ny fahapotehan'ny trosa ary ny fifindrana nomerika ataon'ny firenena. Ireo andrim-panjakana roa ireo dia manaiky ny fanamby mihamitombo atrehin'ny toekarena manerantany, ao anatin'izany ny fitomboan'ny lozam-pifamoivoizana, ny fihenan'ny fitomboana, ary ny fizarazarana ara-jeopolitika, ary mino fa amin'ny fiaraha-miasa dia afaka mandray anjara lehibe izy ireo.

Niorina tamin'ny 1944 tamin'ny fivoriana tany Bretton Woods, New Hampshire, ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena dia manana toerana tsara miaraka amin'ny maha-mpikambana azy eran-tany sy ny fahaiza-manaony manokana mba hanampiana ireo firenena hiatrika amim-pahombiazana ireo fanamby ireo. Ny filoha vaovaon'ny Banky Iraisam-pirenena, Ajay Banga, dia hanatrika ny fihaonany voalohany G20 ary manana andraikitra hanitarana ny loharanon'ny mpampindram-bola hiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro, ny areti-mifindra, ny fahalemena ary ny krizy eran-tany hafa miaraka amin'ny iraka nentim-paharazana miady amin'ny fahantrana.

Ny filoha amerikana Joe Biden dia mikasa ny hifantoka amin'ny fanavaozana ny Banky Iraisam-pirenena sy ireo mpampindram-bola fampandrosoana maro samihafa amin'ny fihaonambe G20. Ny Etazonia dia mahita ireo andrim-panjakana ireo ho fifandanjana lehibe amin'ny fampindramam-bola any ivelany any Shina. Ho fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena dia mikasa ny hiara-hiasa amin'ny “fototra voarafitra kokoa sy voalamina kokoa”. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ara-dalàna ny fivoriana tsy tapaka ataon'ny Banky-Fund Climate Advisory Group isaky ny roa volana handinihana ny fivoaran'ny toetr'andro amin'ireo tetikasa lehibe. Hampiasaina ihany koa ny Trust Resilience and Sustainability an'ny FMI, izay manome famatsiam-bola ho an'ny fiatrehana ny toetr'andro sy ny tetikasa tetezamita mankany amin'ny firenena antonony.

Ho fanampin'izany, hiasa amin'ny fampidirana ny fiheverana ny toetrandro amin'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny faharetan'ny trosa ho an'ny firenena ambany fidiram-bola ireo andrim-panjakana roa ireo. Efa niasa akaiky tamin'ny faharetan'ny trosa izy ireo, nisolo tena ny fanatsarana ny rafitra fanavaozana, ary nanangana latabatra boribory momba ny trosam-panjakana tamin'ny taon-dasa mba hanamafisana ny foto-kevitra fanavaozana sy hanafaingana ny fitsaboana trosa.

Ankoatr'izay, ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena dia hiara-hiasa hanampy ireo firenena amin'ny tetezamita nomerika. Tafiditra ao anatin'izany ny fampifandraisana ny olom-pirenena amin'ny serivisy an-tserasera ary ny fampihenana ny sakana amin'ny fampidirana nomerika. Ny ezaka iarahan'izy ireo dia hanampy ireo firenena hampitombo ny fahombiazan'ny rafitra fanangonana vola miditra sy fandaniana ary hampiasa ny tombotsoan'ny teknolojia nomerika vaovao sady mitantana ireo risika mifandraika amin'izany.

Fehiny, ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena dia nanao dingana lehibe amin'ny fanoloran-tena amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny faharefoan'ny trosa ary ny fifindrana nomerika ataon'ny firenena. Ny fomba fiaraha-miasan'izy ireo dia mikendry ny hanome fanohanana lehibe ho an'ireo firenena amin'ny fiatrehana ireo fanamby ireo ary hampiroborobo ny fitomboana ara-toekarena maharitra.

