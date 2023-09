Huawei's Mate 60 Pro Smartphone dia mampiseho ny fahaizan'ny teknolojia an-trano ao Shina

Huawei Technologies Co. dia nanao dingana lehibe tamin'ny fampisehoana ny fandrosoan'i Shina amin'ny fampivoarana ny fahaiza-manaony ara-teknolojia ao an-toerana miaraka amin'ny maodely finday farany indrindra, ny Mate 60 Pro. Ity finday ity dia manana ampahany betsaka amin'ny singa vita sinoa, ankoatra ny processeur Kirin novolavolaina sy novokarina.

Ny famakafakana teardown notontosain'ny TechInsights ho an'ny Bloomberg dia manambara fa i Huawei dia naka singa maromaro avy amin'ny orinasa sinoa. Ny Mate 60 Pro dia misy môdely eo anoloana amin'ny onjam-peo avy amin'ny Beijing OnMicro Electronics Co., modem serasera amin'ny zanabolana avy amin'ny Hwa Create Co., ary transceiver RF avy amin'ny Guangzhou Runxin Information Technology Co. Ny fahatsiarovana an'i SK Hynix Inc. singa vahiny fantatra hatreto.

Ny fiankinan-doha amin'ny mpamatsy ao an-toerana ho an'ny singa teknolojia dia zava-bita mahatalanjona ho an'ny Huawei, noho ny fanamby natrehiny taorian'ny nanapahana azy tamin'ny tsenan'ny chips mandroso sy ny fanamboarana chips noho ny sazy amerikana tamin'ny taona 2020. Ny orinasa dia niantehitra tamin'ny mpamatsy amerikana teo aloha ho an'ny poti-pifandraisana tena ilaina. ary tsy maintsy nitady fomba hafa hamokarana ny processeurs sy ny chips tsy misy finday.

Na dia teo aza ireo fahasahiranana ireo dia nahavita namorona finday iray misy singa vita sinoa ny Huawei, mampiseho ny fahaizany mamakivaky ny embargo ara-teknolojia. Ny hafainganam-pandeha tsy misy tariby an'ny Mate 60 Pro dia mitovy amin'ny fitaovana 5G, ary tsy mampiseho tatatra bateria tsy mahazatra ilay fitaovana.

Na izany aza, mbola mitoetra ny fanontaniana momba ny habetsahan'ny famokarana sy ny vidin'ireo singa ireo. Huawei dia tsy maintsy mifaninana amin'ireo mpilalao efa zatra toa an'i Apple sy Samsung, izay mampiasa chips izay fara-fahakeliny roa taranaka mialoha ny tolotra farany an'ny Huawei. Na izany aza, ny famotsorana ny Mate 60 Pro tsy misy famaritana amin'ny antsipiriany dia nankalazain'ny haino aman-jerim-panjakana ho porofo fa tsy nahomby ny ezaka amerikana hamerana ny fidiran'i Shina amin'ny teknolojia mandroso.

Ny fahombiazan'ny Mate 60 Pro dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny Huawei sy ny tsenan'ny finday sinoa. Tombanan'ny mpandinika fa raha mivarotra 5 tapitrisa ny Huawei dia mety hanimba ny 38% amin'ny fivarotana iPhone any Shina. Na izany aza, ny faneriterena ny famatsiana sy ny voka-pamokarana ambany dia miteraka fisalasalana momba ny fahafahan'i Huawei mamaly ny fangatahana.

Raha mbola manohy mandroso amin'ny fahaiza-manaony ara-teknolojia ao an-toerana i Huawei, dia ho hita eo izay ho fihetsik'i Etazonia. Ny solontena Michael McCaul dia nanamarika fa ny mpamatsy Huawei, toa ny Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), dia mety nandika ny sazy amerikana. Ny vokatr'ireo fivoarana ireo dia mety hisy fiantraikany lehibe ho an'ny Huawei sy ny indostrian'ny teknolojia manerantany.

Loharano: Bloomberg News, TechInsights