Ahoana ny filalaovana Starfield amin'ny Xbox One sy Mobile

Raha liana amin'ny lalao Starfield ianao nefa tsy manana Xbox Series X/S na PC matanjaka dia aza manahy! Mbola afaka milalao ny lalao amin'ny Xbox One na fitaovana finday ianao.

Ao amin'ny Xbox Cloud Gaming ve i Starfield?

Eny, Starfield dia misy amin'ny Xbox Cloud Gaming. Midika izany fa afaka milalao ny lalao amin'ny fitaovana rehetra manohana ny Xbox Cloud Gaming ianao, anisan'izany ny Xbox One na ny fitaovana finday. Na izany aza, tadidio fa mety misy fetrany ny lalao streaming. Mety hisy fahatarana, sary manjavozavo, artifacts voasakana, ary feo ratsy ianao raha tsy matanjaka sy tsy milamina tsara ny fifandraisanao Internet. Fa raha mbola tsy nanana olana tamin'ny Xbox Cloud Gaming ianao taloha, ny fampiasana ny serivisy streaming hilalao Starfield dia safidy azo atao.

Raha tena te hilalao Starfield amin'ny Xbox Series X ianao nefa tsy manam-potoana hametrahana azy dia azonao atao ihany koa ny milalao azy amin'ny alàlan'ny streaming rahona.

Ahoana ny filalaovana Starfield amin'ny Xbox One

Raha hilalao Starfield amin'ny Xbox One dia azonao atao ny mandefa azy amin'ny alàlan'ny Xbox Cloud Gaming amin'ny alàlan'ny famandrihana Xbox Game Pass Ultimate anao. Alefaso fotsiny ny Xbox One anao, mandehana any amin'ny Game Pass, ary tadiavo ny Starfield. Rehefa hitanao ny lalao dia tsindrio ny "Play" hanombohana streaming. Tsy ilaina ny mametraka ny lalao!

Na izany aza, tadidio fa mampiasa data sy bandwidth be dia be ny lalao streaming. Noho izany, ataovy azo antoka fa tsy manana fetran'ny data momba ny fifandraisana Internet ianao.

Ahoana ny filalaovana Starfield amin'ny finday

Raha te hilalao Starfield amin'ny findainao ianao dia mila mametraka ny Xbox Game Pass App avy amin'ny Google Play Store (ho an'ny Android) na Apple App Store (ho an'ny iOS). Ataovy azo antoka fa mpanjifa Xbox Game Pass Ultimate ianao.

Aorian'ny fametrahana ny fampiharana dia midira ao amin'ny kaontinao Microsoft amin'ny alàlan'ny kaonty mitovy amin'izay ampiasainao handoavana ny Xbox Game Pass Ultimate. Tadiavo ao amin'ny lisitry ny lalao ny Starfield ary tsindrio ny kisary mba hanokafana ny pejy lalao. Raha tafiditra ao amin'ny Game Pass Ultimate ianao dia hahita bokotra maitso misy soratra hoe “Milalao” eo amin'ny pejy. Kitiho fotsiny ilay izy vao manomboka milalao, tsy mila fametrahana.

Zava-dehibe ny manamarika fa mila mpanara-maso ny filalaovana Starfield amin'ny finday. Azonao atao ny mampiasa controller mifandray amin'ny alalan'ny Bluetooth (toy ny Xbox controller) na controller izay mipetaka amin'ny findainao.

Noho izany, na dia tsy manana fitaovana filalaovana farany aza ianao, dia mbola afaka mankafy ny milalao Starfield amin'ny Xbox One na fitaovana finday amin'ny alàlan'ny Xbox Cloud Gaming.

famaritana:

– Xbox Cloud Gaming: Ny serivisy filalaovana rahona an'ny Microsoft izay ahafahan'ny mpilalao mandefa lalao amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny Xbox One sy ny fitaovana finday.

- Xbox Game Pass Ultimate: Serivisy famandrihana nomen'ny Microsoft izay manome ny mpilalao miditra amin'ny tranomboky lalao, anisan'izany ny Starfield.

