Ahoana ny fametrahana ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny Foibe fanaraha-maso an'ny iPhone

Ny iray amin'ireo endri-javatra vaovao ao amin'ny iOS 17 dia ahafahanao mametaka ny Apple Watch mifandray aminao amin'ny alàlan'ny Foibe Fanaraha-maso iPhone-nao, tsy mila mandeha amin'ny app Find My. Ity endri-javatra mora ampiasaina ity dia tena ilaina tokoa rehefa miezaka mitady ny Apple Watch ianao amin'ny toerana sarotra hita toy ny eo ambanin'ny fandriana na ao anaty vatasarihana.

Raha hampiasa an'io endri-javatra io ianao dia mila ampidirinao amin'ny tanana ny bokotra “Ping My Watch” ao amin'ny Foibe Fanaraha-maso anao. Toy izao ny fomba:

1. Sokafy ny app Settings amin'ny iPhone-nao.

2. Mandehana any amin'ny faritra Control Center.

3. Eo ambanin'ny "More Controls", tsindrio ny kisary maitso "+" ho an'ny safidy Ping My Watch.

Raha vao nampidirinao ny bokotra Ping My Watch ao amin'ny Foibe Fanaraha-maso anao, dia azonao atao ny mahita mora foana ny Apple Watch amin'ny fipihana ny kisary. Izany dia hahatonga ny Apple Watch hamoaka feo heno, hanamora ny fitadiavanao.

Zava-dehibe ny manamarika fa ny endri-javatra Ping My Watch dia tsy miasa afa-tsy rehefa ny iPhone sy Apple Watch dia eo amin'ny sehatra Bluetooth na mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi mitovy. Raha very na nangalatra ny Apple Watch anao dia mbola mila mampiasa ny app Find My ianao mba hahitana azy.

Azonao atao ny mampiasa ny endri-javatra Ping My Watch na dia mihidy aza ny Apple Watch anao, mamaly vola, na eo amin'ny hatotananao. Izany no mahatonga azy io ho fitaovana isan-karazany hitadiavana ny famantaranandronao amin'ny toe-javatra rehetra.

Ho fehiny, ny endri-javatra Ping My Watch vaovao ao amin'ny iOS 17's Control Center dia ahafahanao mahita mora foana ny Apple Watch amin'ny iPhone-nao. Amin'ny fampidirana ny bokotra Ping My Watch ao amin'ny Foibe Fanaraha-maso anao dia azonao atao ny mampiakatra feo heno ny Apple Watch hanampy anao hahita izany. Ataovy azo antoka fa ny iPhone sy Apple Watch dia ao anatin'ny elanelana na mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi mitovy.+