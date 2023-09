Midira ao amin'ny Freestar Collective ao amin'ny Starfield: Torolalana

By

Ao amin'ny tontolon'ny Starfield midadasika, ny Freestar Collective dia manolotra fomba fiaina tsy voafehy sy Wild West raha oharina amin'ny United Colonies mirindra kokoa. Saingy tsy midika izany fa tsy manana fahaiza-manao sy fahavononana izy ireo. Raha vonona ny handray ny fanahin'ny aventure ianao ary ho lasa anisan'ny Freestar Collective, dia izao no fomba ahafahanao miditra.

Voalohany indrindra, zava-dehibe ny manamarika fa tsy afaka miditra amin'ny mpitandro ny filaminana Freestar Collective ianao. Ireo toerana ireo dia natokana ho an'ireo izay miatrika fandrahonana toy ny famotehana ny mpitatitra entana FC. Fa kosa, azonao atao ny lasa mpikambana ao amin'ny Freestar Rangers, vondron'olona henjana izay matetika voatendry hamaha olana any amin'ny sisintany. Ny Freestar Rangers dia manana laza, saingy tsara raha tsy lazaina ny fandraisanao anjara amin'ny Crimson Fleet, ny United Colonies, na ny Ryujin Industries.

Raha te hanatevin-daharana ny Freestar Collective, indrindra ny Freestar Rangers, dia mila mandeha any Akila City, Akila, ao amin'ny Cheyenne System ianao. Raha efa tonga tany amin'ity tanàna ity ianao taloha, dia mety ho fantatrao ny toe-javatra misy ny fandrobana banky. Raha tsy izany dia mila mamaha izany aloha ianao. Miresaha amin'i Marshal Daniel Blake eo anoloan'ny banky. Hangataka anao hifampiraharaha amin'ireo mpandroba izy, ary raha tsy mahomby izany, dia mila manafoana azy ireo ianao amin'ny alàlan'ny fidirana ao ambadika.

Raha vantany vao vita soa aman-tsara ireo mpangalatra banky dia miresaha amin'i Marshal Blake indray. Hanolo-kevitra ny hisoratra anarana amin'ny Freestar Rangers izy. Mankanesa any amin'ny The Rock ary tadiavo ny Ranger Emma Wilcox. Izy no hanome anao ny vaovao ilaina mba hiditra ao amin'ny vondrona.

Raha manapa-kevitra ny hanohy ianao, Ranger Wilcox dia hangataka anao hisafidy iray amin'ireo asa efatra ivelan'ny planeta mba hanaporofoana ny tenanao. Ny asa tsirairay dia tonga miaraka amin'ny valim-bola hafa, koa mifidiana mifanaraka amin'izany. Ny safidy iray dia ny hanafoanana ny jiolahin-tsambo Crimson Fleet, izay azo atao raha tsy miala ny sambonao. Rehefa vita ny asa dia miverena any amin'i Emma ary ampahafantaro azy ny fahombiazanao. Avy eo dia hitondra anao any amin'ny biraon'i Blake izy, izay hanaovany anao ho Freestar Ranger ofisialy.

Raha liana amin'ny fitsangatsanganana fanampiny ianao amin'ny maha-Freestar Ranger, dia hanana andraikitra fanampiny i Emma hanohizanao ny rojo fitadiavana.

Ho fehin-kevitra, ny fidirana amin'ny Freestar Collective ao Starfield dia mitaky fahavononana, fahaiza-manao ary fahavononana hanaiky ny sisin-tany tsy fantatra. Amin'ny fanarahana ireo dingana ireo dia afaka ho lasa mpikambana sarobidy ao amin'ny Freestar Rangers ianao ary manomboka amin'ny fitsangatsanganana mampientam-po amin'ny midadasika amin'ny tontolon'ny Starfield.

