Android Mamoaka Fanovàna Marika miaraka amin'ny Famantarana Nohavaozina

By

Nomen'i Google ny fanavaozana marika voalohany ho an'ny Android tao anatin'ny efa-taona mahery ny Google raha manomana ny hamoaka ny Android 14. Ny maha-izy azy nohavaozina dia mampifanaraka akaiky kokoa ny marika Android amin'ny Google, ary manantitrantitra ny fifandraisan'izy ireo. Ny fiovana tena tsikaritra dia ny fifindran'ny 'android' amin'ny litera kely rehetra mankany amin'ny 'Android,' manampy lanja bebe kokoa ny teny ary manasongadina ny maha-vokatra Google azy.

Ny maskoto bugdroid malaza, mariky ny Android nandritra ny taona maro, dia mbola tsy miova fa navadika ho zavakanto 3D ho an'ity fanavaozana marika ity. Na dia eo aza ny tsy fahampian'ny kabary, ny bugdroid dia fantatra maneran-tany ary ahitana ny fanahin'ny Android.

Ny marika Android havaozina dia hampiharina amin'ny fitaovana sy sehatra amin'ny faran'ity taona ity, mifanandrify amin'ny famoahana ny Android 14 sy ny Pixel 8 Series. Manamafy ny fifandraisana matanjaka eo amin'ny Android sy Google io maha-izy azy io, manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampiharana sy serivisy Google ao anatin'ny tontolo iainana Android.

Ho fanampin'ny fanavaozana marika, Google dia mampiditra endri-javatra vaovao amin'ny alàlan'ny Quarterly Feature Drop for Android. Anisan'ireo fanatsarana ireo ny Widget Assistance At a Glance sy ny fahafahana manampy ny kaody QR sy ny code barcode mankany amin'ny Wallet, manatsara kokoa ny fanamorana sy ny fampiasa ho an'ny mpampiasa Android.

Miaraka amin'ity fanavaozana marika ity sy ny fanavaozana mitohy, Android sy Google dia vonona amin'ny ho avy, miantoka fa ireo marika roa ireo dia manohy mivoatra sy mahafeno ny filan'ny mpampiasa manerantany.

famaritana:

– Android: Android dia rafitra fandidiana finday novolavolain'ny Google.

– Fanamboarana marika: Fanovàna na famelombelomana ny maha-izy azy hita maso sy ny singa marika mba hifanaraka amin'ny tanjona sy ny toerana misy azy ankehitriny.

- Bugdroid: Ny bugdroid no mascot an'ny Android, robot maitso misolo tena ny rafitra fiasan'ny Android sy ny fiarahamoniny.

- Kaody QR: Ny kaody QR dia karazana barcode misy fampahalalana voakodia ary azo zahana amin'ny alàlan'ny finday na mpamaky kaody QR.

- Andiany Pixel 8: Ny andiany Pixel 8 dia manondro ireo finday avoakan'ny Google amin'ny marika Pixel.

Loharano: Ny fampahalalana ato amin'ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny lahatsoratra loharano sy fahalalana ankapobeny.