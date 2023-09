Google dia manasongadina ny Pixel 8 Pro sy ny Pixel Watch 2 alohan'ny hetsika 4 Oktobra

Vao haingana i Google dia nizara horonantsary teaser mitondra ny lohateny hoe "The W8 is almost over" mialoha ny hetsika 4 Oktobra. Ny horonan-tsary dia mampiseho ny Pixel 8 Pro sy ny Pixel Watch 2. Mihodina ny logo efa-loko mahazatra an'ny orinasa mandra-pahatongan'ny 'oo' mitambatra ho 8, mampiseho ny palette manga/maitso/volomparasy izay matetika mifandray amin'ny teknolojia AI miteraka toa ny SGE sy Ampio aho hanoratra. Mampihomehy ilay caption miaraka amin'izany fa "mitsangana miaraka amin'ny fiandrasana" ny kapoka electro ambient mandritra ity fizarana ity.

Ny horonan-tsary teaser avy eo dia manome fijery akaiky ny Porcelain/white Pixel 8 Pro sy ny fakantsarin'ny fakan-tsary, izay manambara fa ho azo amin'ny 4 Oktobra ny baiko mialoha. ny teo alohany miaraka amin'ny mpampitohy tarika mitovy sy ny endrika domed. Tsy mazava amin'ny lahatsary raha nanjary manify ilay fitaovana avy amin'ny lafiny sasany.

Marihina fa ny famolavolana satroboninahitra mihodina amin'ny Pixel Watch 2 dia toa malefaka sy boribory kokoa raha oharina amin'ny maodely taranaka voalohany, raha toa ka manify kokoa ny tahony. Ny bokotra sisiny, eo ambonin'ny taho, dia toa tsy dia tononina loatra.

Ny horonan-tsarimihetsika teaser dia mifarana amin'ny fijerena ny Pixel Buds Pro miloko Porcelain ary ny sary iray hafa an'ny Pixel 8 Pro. Raha fintinina, Google dia manondro mazava fa ity hetsika ity dia hanasongadina vokatra telo, ary ny roa dia famoahana vaovao. Na izany aza, misy ihany koa ny fiandrasana ny fanavaozana rindrambaiko lehibe ho an'ny écouteur.

Loharano: [Google Teases Pixel 8 Pro sy Pixel Watch 2 alohan'ny hetsika 4 Oktobra](loharano tsy misy URL)