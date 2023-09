Ny fanentanana an-tserasera Koreana Tavaratra dia mikendry ireo mpikaroka momba ny fiarovana, manararaotra ny fahakelezan'ny andro aotra

By

Ny Google's Threat Analysis Group (TAG) dia nanambara antsipiriany momba ny fanentanana an-tserasera avy any Korea Avaratra izay mikendry manokana ireo mpikaroka momba ny fiarovana. Ny fampielezan-kevitra, izay naraha-maso nanomboka tamin'ny Janoary 2021, dia misy fanafihana marobe sy fanararaotana ny fahalemena iray farafahakeliny andro iray. Na dia tsy nanambara ny mombamomba ny vulnerability sy ny rindrambaiko voakasika aza i Google, dia nitatitra ny olana tamin'ny mpivarotra ny orinasa, izay miasa amin'ny patch amin'izao fotoana izao.

Ao anatin'ireo fanafihana ireo, ireo mpisehatra fandrahonana dia mametraka fifandraisana amin'ireo mpikaroka momba ny fiarovana amin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy alohan'ny hirosoana amin'ny fampiharana fandefasana hafatra miafina. Rehefa tafapetraka ny fitokisana, dia mizara rakitra maloto misy vulnerability zero andro amin'ny fonosana rindrambaiko be mpampiasa ireo mpanafika. Rehefa azo trandrahana tsara, dia manao fisavana milina manohitra ny virtoaly ilay kaody ratsy ary mamindra ny angona voaangona any amin'ny sehatra baiko sy fanaraha-maso fehezin'ny mpanafika.

Araka ny filazan'i John Gallagher, filoha lefitry ny Viakoo Labs ao amin'ny Viakoo, sarotra ny manara-maso sy manadihady lalina ny fifandraisana rehetra eo amin'ny tontolon'ny fikarohana momba ny fiarovana, izay matetika miantehitra amin'ny fifandraisana miforona amin'ny aterineto. Manoro hevitra ny fikambanana izy mba hanaraka ny politikan'ny "tsy misy maningana" rehefa mikarakara rindrambaiko na rohy avy any ivelan'ny fikambanana misy azy.

Ankoatra ny fanararaotana aotra andro, namolavola fitaovana Windows ihany koa ireo mpisehatra fandrahonana izay misintona ireo marika debug avy amin'ireo lohamilina marika lehibe, anisan'izany ny an'ny Microsoft, Google, Mozilla, ary Citrix. Ity fitaovana toa ara-dalàna ity dia afaka manatanteraka kaody tsy misy dikany avy amin'ny sehatra fehezin'ny mpanafika, izay mety hanimba ny rafitry ny niharam-boina.

Ny lasibatry ny mpikaroka momba ny fiarovana ataon'ireo mpisehatra amin'ny fanjakana toa an'i Korea Avaratra sy Rosia dia nanjary matetika sy be pitsiny nandritra ny taona maro. Ireo hetsika ireo dia mikendry ny tsy hangalarana vaovao fotsiny fa hahazo fahalalana momba ny rafitra fiarovana, hanatsara ny tetika ary hialana amin'ny ho avy.

Mba hanalefahana ireo fandrahonana ireo, TAG dia manoro hevitra ny olona izay mety nisintona na nampandeha ilay fitaovana mba handray fepetra, anisan'izany ny fandinihana ny famerenana ny rafitra.

Loharano: Google Threat Analysis Group (TAG)