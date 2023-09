Google Pixel 8 Series sy Pixel Watch 2 dia halefa any India: Izay rehetra fantatsika hatreto

By

Google dia tokony hamoaka ny andiany Pixel 8 andrasan'ny maro sy ny Pixel Watch 2 amin'ny hetsika 'Made by Google' ho avy amin'ny 4 Oktobra. Ireo finday avo lenta, anisan'izany ny lavanila Pixel 8 sy Pixel 8 Pro, dia ho hita any India ihany koa. Hanomboka ao amin'ny Flipkart ny famandrihana mialoha ny telefaona manomboka ny andro aorian'ny hetsika fandefasana. Flipkart no mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra an-tserasera ho an'ny fandefasana Pixel rehetra. Ny andiany Pixel 8 dia antenaina fa handeha amin'ny Android 14 ary hampiseho ny Tensor G3 SoC mahery.

Ity no laharana faharoa an'ny Pixel voalohany natomboka tany India nanomboka tamin'ny taona 2018, taorian'ny andiany Pixel 7 tamin'ny taon-dasa. Ny andiany Pixel 4, Pixel 5, ary Pixel 6 teo aloha dia tsy navoaka tany India. Na izany aza, ny maodely A-andian-tany efa voaroaka, toa ny Pixel 4a, Pixel 6a, ary Pixel 7a, dia nanao ny voalohany tao amin'ny firenena.

Mbola tsy fantatra ny vidiny sy ny daty fivarotana voalohany ho an'ny andiany Pixel 8 any India. Na izany aza, ny tatitra dia milaza fa ny Pixel 8 dia mety ho vidiny eo amin'ny Rs. 78,400 ho an'ny variana fitahirizana 128GB ary Rs. 85,200 ho an'ny variana fitahirizana 256GB. Ny Pixel 8 Pro kosa dia mety mitentina Rs. 1,10,900 ho an'ny modely fitahirizana 128GB ary Rs. 1,17,500 ho an'ny modely fitahirizana 256GB.

Raha ny momba ny famaritana, na ny Pixel 8 na ny Pixel 8 Pro dia antenaina fa hanana fampisehoana 120Hz amin'ny hafainganam-pandeha ary mandeha amin'ny Android 14. Ny Pixel 8 Pro dia mety ho tonga miaraka amin'ny fakantsary vaovao sy sensor mari-pana, miaraka amin'ny bateria 4,950mAh miaraka amin'ny 27W. tariby fiampangana haingana fanohanana. Ny Pixel 8 dia voalaza fa manana bateria 4,485mAh miaraka amin'ny famandrihana tariby 24W ary fanohanana famandrihana tsy misy tariby 12W.

Ny hetsika fandefasana 'Made by Google' dia hatao amin'ny 4 Oktobra amin'ny 10 ora maraina any New York. Ho fanampin'ny andiany Pixel 00, Google dia hampiditra ny Pixel Watch 8 sy Pixel Buds Pro ihany koa.

